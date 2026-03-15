 Finalissima entre España y Argentina queda cancelada
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Finalissima entre España y Argentina queda cancelada

El partido entre los campeones de Europa y Sudamérica no se jugará tras fracasar las negociaciones entre UEFA y Argentina para definir una nueva sede y una fecha en el calendario internacional.

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La Finalissima 2026 debería enfrentar a España y Argentina en Catar - UEFA
La Finalissima 2026 debería enfrentar a España y Argentina en Catar / FOTO: UEFA

La esperada Finalissima, el partido que enfrenta a los campeones de Europa y Sudamérica, finalmente no se disputará. El encuentro, que debía medir a España y Argentina el próximo 27 de marzo en el estadio de Lusail, en Catar, fue cancelado debido a la falta de acuerdo entre la UEFA y las federaciones de ambos países sobre la fecha y la sede. La decisión pone fin a meses de conversaciones que buscaban mantener viva esta competición intercontinental.

Inicialmente, el plan era disputar el encuentro en Lusail, escenario de la final del Mundial de 2022. Sin embargo, la situación de conflicto bélico en Oriente Medio obligó a descartar esta sede. A partir de ese momento, la UEFA comenzó a explorar distintas alternativas para garantizar la realización del partido, aunque ninguna logró reunir el consenso necesario entre las partes involucradas.

No hubo acuerdo para la sede de la Finalissima

Entre las opciones planteadas estuvo la posibilidad de disputar el partido en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, manteniendo la fecha prevista del 27 de marzo y con una distribución equitativa de aficionados de ambas selecciones. No obstante, la Asociación del Fútbol Argentino rechazó esta propuesta. También se propuso un formato de ida y vuelta, con el primer partido en Madrid y una revancha en Buenos Aires antes de la Eurocopa y la Copa América de 2028, idea que tampoco prosperó.

Posteriormente se intentó encontrar una sede neutral en Europa para mantener la fecha original o trasladarla al 30 de marzo, pero nuevamente no se alcanzó un acuerdo. Desde Argentina surgió la propuesta de aplazar el partido para después del Mundial que se celebrará este año en Estados Unidos, México y Canadá, pero España no contaba con fechas disponibles en su calendario internacional. Incluso la alternativa de jugar el 31 de marzo fue considerada inviable.

De esta manera, la Finalissima queda suspendida, pese al interés de la UEFA y la Conmebol por consolidar este torneo como parte de su cooperación institucional. El organismo europeo agradeció el apoyo de diversas entidades que colaboraron en la organización, entre ellas el Real Madrid y las autoridades cataríes. La competición, cuya última edición fue ganada por Argentina tras derrotar a Italia en 2022 en Wembley, deberá esperar para volver a reunir a los campeones de ambos continentes en un nuevo capítulo del fútbol internacional.

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Argentina y España disputarán la segunda edición de la Finalissima - Conmebol

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