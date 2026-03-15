Raphinha: "Cuando jugamos en casa nos toca ganar"

El delantero del Barcelona, Raphael Dias 'Raphinha', autor de un triplete en la victoria de este domingo ante el Sevilla en el Spotify Camp Nou (5-2), destacó la importancia de ganar todos los encuentros en casa.
"Cuando jugamos en casa nos toca ganar. Es importante para el equipo y para la afición. Queremos ganar todos los partidos, la afición nos apoya todo el rato y nos da una fuerza que necesitamos. Tenemos dos partidos seguidos en casa y esperamos lograr buenos resultados", afirmó el brasileño en declaraciones a DAZN.
Raphinha señaló que el conjunto azulgrana controló "bien el partido", como demuestran los tres goles que anotó en la primera parte, y que el 3-1 con el que se llegó al descanso les ayudó "bastante" en este sentido.
"Lo hemos hecho muy bien. Encajamos dos goles al final de cara parte y tenemos que estar más atentos. Salimos un poco descontentos por esto, pero en general ha sido un partido espectacular. Hay que seguir así y minimizar los errores. Jugando así es difícil que nos ganen", añadió.
Sobre la decisión de definir el primer penalti con un disparo a lo Panenka, el brasileño comentó que intenta variar "para intentar confundir al portero", puesto que hoy en día los guardametas "estudian bastante a los pateadores".
Raphinha también habló de su conexión con la afición del Barcelona: "Desde que llegué quiero a este club. Besarme el escudo al marcar es mi manera de responder al cariño que recibo. Hasta el último día que esté en el club daré mi máximo".
Hansi Flick se refiere al regreso de Gavi
El técnico del Barcelona, Hansi Flick, dijo que el regreso del centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' a los terrenos de juego tras seis meses de ausencia por lesión es "fantástico" y celebró que su equipo hizo "muchas cosas bien" para ganar este domingo al Sevilla (5-2) en LaLiga EA Sports.
"El regreso de Gavi es fantástico. Quiero dar las gracias al cuerpo médico por su gran trabajo. Es un gran paso en la dirección correcta. No sabemos si podrá jugar el miércoles o el fin de semana que viene, pero hoy era una buena situación. En los entrenamientos se le ve muy bien. Todos estamos muy contentos", valoró sobre la reaparición del jugador andaluz.
Sobre la victoria contra el Sevilla, Flick destacó que su equipo hizo "muchas cosas bien", aunque subrayó que lo más importante es que tienen "tres puntos más y un partido menos".
*Información EFE.