Resultado Barcelona vs. Sevilla - Jornada 28 LaLiga

Este domingo, en la jornada 28 de LaLiga, el FC Barcelona recibió al Sevilla FC en el Spotify Camp Nou. En el papel, el encuentro lucía complicado para los blaugranas, ya que los andaluces ya los habían vencido esta temporada. Sin embargo, el Barça se tomó la revancha y terminó imponiéndose con un contundente 5-2.
La gran figura del partido fue Raphinha, quien firmó un triplete en la victoria ante los sevillanos con goles a los minutos 7, 20 y 51. Dos de esas anotaciones llegaron desde el punto penal, sin mayores objeciones por parte de la defensa visitante. Los otros tantos del conjunto catalán fueron obra de Dani Olmo al minuto 38 y de João Cancelo al 60.
Barcelona gana con contundencia
La victoria llega en un día especial para el club catalán, ya que este domingo 15 de marzo se celebran las elecciones para conformar la nueva junta directiva del Barcelona. Joan Laporta y Víctor Font son los dos candidatos que compiten por la presidencia del club. Laporta busca continuar al frente de la institución, mientras que Font aspira a asumir su primer mandato.
Con este triunfo, el Barcelona se afianza en la cima de LaLiga con 70 puntos, cuatro unidades más que su más cercano perseguidor, el Real Madrid CF, que este fin de semana venció 4-1 al Elche CF y suma 66 puntos en el segundo lugar.
Ahora, el Barcelona deberá cambiar de enfoque y centrarse en la UEFA Champions League. Este miércoles recibirá al Newcastle United FC en el partido de vuelta de los octavos de final del torneo de clubes más importante del mundo. En la ida, disputada en St James' Park, el marcador terminó igualado 1-1.