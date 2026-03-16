Mbappé vuelve, pero Arbeloa evita revelar su plan

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, confirmó que el delantero francés Kylian Mbappé ya se encuentra recuperado del esguince de rodilla que lo mantenía fuera de las canchas y está disponible para el compromiso frente al Manchester City. Sin embargo, el entrenador evitó revelar si el atacante será titular o cuántos minutos podría disputar. Ante la insistencia de los periodistas, Arbeloa se limitó a responder con cautela: "Mbappé ya está disponible, mañana lo veréis", dejando abierta la incógnita sobre el papel que tendrá el delantero en el encuentro.
Durante la conferencia de prensa, el entrenador también salió al paso de los comentarios que sugieren que el equipo ha mostrado un funcionamiento colectivo más sólido en ausencia del delantero francés. Arbeloa defendió la calidad de su estrella y destacó su importancia dentro del plantel. "Es complicado pensar que sin el mejor jugador del mundo un equipo puede ser más competitivo, pero eso habla muy bien de la plantilla del Real Madrid, del esfuerzo de muchos de sus jugadores, de su nivel y calidad. Estoy feliz de que sin tener al mejor, la gente hable muy bien de cómo está el equipo", afirmó el técnico.
Arbeloa elogia a Mbappé
El regreso de Mbappé implica ajustes tácticos para el conjunto madridista, que en los últimos encuentros ha explorado variantes ofensivas con otros jugadores como Brahim Díaz. Aun así, Arbeloa subrayó las cualidades que el delantero francés aporta al equipo y lo que puede significar su presencia en el terreno de juego. "Kylian nos da cualidades diferentes a otros jugadores como Brahim, pero también se relaciona muy bien. Si algo tiene es que es muy inteligente, capaz de moverse muy bien a los espacios que deja el rival. Estoy deseando tenerlo en el campo, disfrutar de sus goles y en el juego va a ser muy importante", expresó.
Por otro lado, el técnico también se refirió a la situación del mediocampista inglés Jude Bellingham, quien viajó con el equipo a pesar de que aún no está listo para jugar. Arbeloa valoró la decisión del jugador de acompañar al grupo mientras continúa con su recuperación. "Bellingham ha querido venir con sus compañeros para estar con el equipo. Hoy va a hacer una parte del entrenamiento con el grupo, pero no estará mañana. Estoy feliz de verle más cerca y sentirle, es importante que sus compañeros le vean ya entrenando y antes del partido, en el descanso y después estén con uno de los líderes. Es muy importante que esté aquí con nosotros", concluyó el entrenador.