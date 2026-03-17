Argentina confirma partido amistoso ante Guatemala

La noticia sorprendió por completo al entorno futbolístico: la selección de Argentina confirmó que disputará un partido amistoso ante Guatemala el próximo 31 de marzo. El anuncio se produjo luego de la cancelación de la Finalissima frente a España, lo que llevó al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni a reorganizar su calendario. Como parte de este nuevo plan, la albiceleste se concentrará en su país para llevar a cabo una semana de entrenamientos intensivos que culminará con el esperado encuentro.
Según informó la propia federación argentina, en los próximos días se darán a conocer detalles clave como el cronograma de trabajo, la lista de convocados para la fecha FIFA y el estadio que albergará el compromiso. Este partido no solo representa una oportunidad para que Argentina mantenga ritmo competitivo, sino también una vitrina importante para Guatemala, que tendrá la posibilidad de medirse ante una de las selecciones más poderosas del mundo.
Nuevamente un Argentina vs. Guatemala
El amistoso servirá como preparación para Argentina de cara al Mundial de 2026, donde ya tiene definidos sus rivales de grupo: Austria, Jordania y Argelia.
Curiosamente, Guatemala también tendrá actividad internacional días antes, ya que el 27 de marzo enfrentará a Argelia en Génova, Italia. Este cruce previo añade un ingrediente especial, pues permitirá comparar el desempeño chapín ante un mismo rival que también forma parte del camino mundialista argentino.
El antecedente más reciente entre ambas selecciones se remonta al 14 de junio de 2024, cuando se enfrentaron en Washington, Estados Unidos, en un amistoso previo a la Copa América. En aquella ocasión, Argentina se impuso con claridad por 4-1. Sin embargo, cada partido cuenta una historia distinta, y este nuevo enfrentamiento abre la puerta a una oportunidad única para Guatemala de demostrar su crecimiento y competir ante la élite del fútbol internacional.