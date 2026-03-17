Irán negocia con FIFA para evitar jugar en Estados Unidos

Las negociaciones entre la FIFA y la Federación de Fútbol de Irán han cobrado protagonismo en la antesala del Mundial 2026, en medio de un contexto político complejo que trasciende lo deportivo. La federación iraní busca que sus partidos correspondientes a la fase de grupos se disputen en territorio mexicano, ante las dificultades logísticas y diplomáticas que implicaría su presencia en Estados Unidos, uno de los países anfitriones del certamen.
De acuerdo con fuentes diplomáticas iraníes en México, la principal preocupación radica en la falta de garantías para la expedición de visas y el apoyo organizativo necesario por parte del gobierno estadounidense. Estas limitaciones han llevado a la federación a elevar una solicitud formal para que la FIFA reconsidere la sede de sus compromisos, proponiendo a México como alternativa viable dentro de la organización conjunta del torneo junto a Estados Unidos y Canadá.
Irán aún aspira jugar el Mundial 2026
El embajador iraní en México, Abolfazl Psedniddeh, ha sido una de las voces más activas en esta gestión. En sus declaraciones, subrayó que la selección iraní mantiene firme su intención de participar en la Copa del Mundo, pero insiste en que las condiciones actuales en Estados Unidos no son favorables. Asimismo, destacó la buena relación con el pueblo mexicano, señalando que el país representa una opción más segura y hospitalaria para albergar los encuentros del combinado asiático.
Por su parte, el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, respaldó públicamente la postura, enfatizando que ya se encuentran en conversaciones con la FIFA para encontrar una solución que garantice la participación del equipo. Estas declaraciones se producen en paralelo a comentarios del expresidente estadounidense Donald Trump, quien, si bien afirmó que Irán sería bienvenido, también sugirió que su presencia podría no ser conveniente por razones de seguridad, lo que ha intensificado la incertidumbre en torno al caso.
El panorama se complica aún más por el contexto geopolítico que atraviesa Irán, marcado por recientes conflictos y tensiones internacionales que han impactado directamente en el ámbito deportivo. A pesar de ello, el organismo rector del fútbol mundial enfrenta ahora el reto de equilibrar los principios de inclusión y competencia con las realidades políticas, en una decisión que podría sentar un precedente importante para futuros torneos. Mientras tanto, la posibilidad de que México asuma un papel más relevante en la organización de los partidos de Irán se mantiene abierta, a la espera de una resolución definitiva.