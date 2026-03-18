¿David Faitelson vs. Cuauhtémoc Blanco en el Ring Royale?

Alfonso de Nigris, conocido como Poncho de Nigris, invitó al periodista mexicano David Faitelson a subirse al ring para una pelea de box/entretenimiento contra el exfutbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco, con quien en el pasado ya habían tenido un altercado que terminó con una agresión por la espalda del entonces jugador de las "Águilas" del América contra el comunicador que trabajaba en TV Azteca.
Tras su sorprendente éxito del Ring Royale (primera edición), celebrado el pasado domingo, y en donde se vivieron momentos inolvidables que rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales, Poncho de Nigris lanzó una invitación a David Faitelson, quien se había referido al tema evento que organizó el empresario mexicano.
"No tengo nada contra esos eventos que combinan box con artistas o streamers. Veo que "Ring Royal" fue éxito como lo fue "Supernova" el año pasado. Es un entretenimiento. El problema tiene que ver con salud. Suben artistas que no están en un estado físico óptimo. Es peligroso. El día en que ocurra un lamentable accidente, se acabó", fue el comentario de David Faitelson.
A ese pronunciamiento, Poncho de Nigris, lanzó la invitación al hoy periodista de TUDN: "Súbete con el @cuauhtemocb10 a la segunda edición. Póngase a entrenar desde ahorita y sería como Adame vs Trejo. Ganamos todos".
David Faitelson acepta invitación
Tras la invitación hecha por De Nigris, Faitelson en primera instancia dijo no. "Gracias por la invitación, @_PonchoDeNigris... Yo tengo un gran respeto por los boxeadores. No me siento capaz de hacerlo".
Pero más adelante, David Faitelson terminó por poner una condición para aceptar subirse al Ring Royal. "Querido @_PonchoDeNigris, fíjate que lo pensé mejor.
Acepto y lo hago gratis, siempre y cuando le pagues 10 millones de pesos a la fundación @TeletonMexico @Choby... Avísame, si te salen las cuentas para empezar a entrenar. Abrazo".
De esta forma, y a la espera de la respuesta positiva de Blanco y De Nigris, la segunda edición del Ring Royal podría tener un combate que seguro será el más esperado entre David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco.