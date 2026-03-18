Venezuela es campeón del Clásico Mundial de Béisbol

Venezuela se consagró como la mejor selección de béisbol del planeta al vencer a Estados Unidos 3-2 en una emocionante final disputada en Miami, logrando así su primer título en el Clásico Mundial de Béisbol. El triunfo se selló gracias a un doble decisivo de Eugenio Suárez en la novena entrada, cuando el marcador estaba empatado a dos carreras, impulsando a Javier Sanoja y desatando la euforia de los aficionados venezolanos presentes en el estadio.
El partido comenzó con anotaciones tempranas para Venezuela: Salvador Pérez abrió el marcador en la tercera entrada tras un globo de sacrificio de Maikel Pérez, mientras que Wilyer Abreu amplió la ventaja con un jonrón en la cuarta. Estados Unidos reaccionó en la octava entrada con un imponente jonrón de Bryce Harper que igualó las acciones, pero la novena venezolana respondió con inteligencia y velocidad, colocando corredores en base y aprovechando el doble de Suárez para definir la victoria.
Día histórico para Venezuela
La actuación de los lanzadores venezolanos fue clave en el triunfo. Eduardo Rodríguez se mostró dominante desde el inicio, limitando a la ofensiva estadounidense compuesta por figuras como Aaron Judge, Bryce Harper y Bobby Witt Jr., quienes apenas lograron tres imparables en todo el juego. El bullpen venezolano, con Eduard Bazardo, José Buttó y Daniel Palencia, mantuvo el control del partido, cerrando la novena entrada con ponches y outs cruciales que aseguraron el título.
Venezuela finalizó el torneo con un récord de seis victorias y una derrota, la única ante República Dominicana en la fase de grupos. A lo largo del Clásico Mundial, el equipo eliminó a potencias como Japón en cuartos de final y a Italia en semifinales, demostrando solidez, paciencia y un juego colectivo impecable. Este histórico triunfo marca un hito para el béisbol venezolano, que finalmente celebra su consagración como campeón mundial.