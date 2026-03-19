 Diputado presenta debida ejecutoria por Estadio Nacional
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Diputado presenta debida ejecutoria en caso del Estadio Nacional

Asimismo, el parlamentario guatemalteco pide la separación del gerente y los integrantes del comité ejecutivo de la CDAG.

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Estadio Doroteo Guamuch Flores registra atrasos en sus obras - Bancada Vos
Estadio Doroteo Guamuch Flores registra atrasos en sus obras / FOTO: Bancada VOS

El diputado guatemalteco José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), presenta una debida ejecutoria por el incumplimiento en la ejecución de un amparo relacionado a la rehabilitación del estadio Doroteo Guamuch Flores, el cual ha quedado estancado luego de una serie de inconvenientes con la empresa la que era encargada de realizar las modificaciones tanto en la pista de tartán, así como el engramillado del escenario deportivo de la zona 5 de la ciudad capital.

Asimismo, han solicitado la destitución del gerente general de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), así como los integrantes del comité ejecutivo.

"No sabemos realmente qué va a pasar con el estadio (Doroteo Guamuch Flores), únicamente ha habido un comunicado de prensa por parte de la CDAG donde indican que han firmado un convenio (con PNUD) para este remozamiento, pero hasta el día de hoy no se conocen montos, cronogramas, ni acciones relacionadas con ello", explicó el parlamentario José Chic en una conferencia brindada desde el Congreso de la República de Guatemala.

Asimismo, aseveró: "Dentro de la debida ejecutoria, estamos pidiendo, como ya han pasado en algunos otros casos, que se ordena la separación del comité ejecutivo de la CDAG y la separación del gerente general de la Confederación; esto a partir del incumplimiento que han tenido reiteradamente, no solamente esta acción constitucional de amparo, sino una serie de funciones que deberían estar cumpliendo como Confederación".

Respecto a la debida ejecutoria, se refiere al amparo otorgado por la Sala Sexta el pasado 27 de enero, donde se ordena a la CDAG que elabore y ejecute "un plan técnico de remozamiento" del estadio nacional Doroteo Guamuch Flores, tras considerar que existe "riesgo de deterioro progresivo del inmueble y afectación al patrimonio del Estado".

Comunicado de la CDAG

Recientemente, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala informó a través de un comunicado que ha llegado a un acuerdo para retomar los trabajos de remodelación de la máxima instalación deportiva del país.

El convenio de la CDAG se dio con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), orientado a modernizar la infraestructura deportiva en Guatemala.

El proyecto se centra en adecuar el recinto a estándares internacionales, priorizando criterios de eficiencia, sostenibilidad y transparencia en el uso de los recursos públicos.

Se retomarán los trabajos de remozamiento del Estadio Nacional

Tras meses de abandono, la CDAG anunció que los trabajos en el Doroteo Guamuch Flores se reanudarán en el segundo trimestre de este año, con finalización prevista para finales de 2027.

*Con información de la periodista Dayana Rashon. 

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