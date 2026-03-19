Diputado presenta debida ejecutoria por Estadio Nacional

El diputado guatemalteco José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), presenta una debida ejecutoria por el incumplimiento en la ejecución de un amparo relacionado a la rehabilitación del estadio Doroteo Guamuch Flores, el cual ha quedado estancado luego de una serie de inconvenientes con la empresa la que era encargada de realizar las modificaciones tanto en la pista de tartán, así como el engramillado del escenario deportivo de la zona 5 de la ciudad capital.
Asimismo, han solicitado la destitución del gerente general de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), así como los integrantes del comité ejecutivo.
"No sabemos realmente qué va a pasar con el estadio (Doroteo Guamuch Flores), únicamente ha habido un comunicado de prensa por parte de la CDAG donde indican que han firmado un convenio (con PNUD) para este remozamiento, pero hasta el día de hoy no se conocen montos, cronogramas, ni acciones relacionadas con ello", explicó el parlamentario José Chic en una conferencia brindada desde el Congreso de la República de Guatemala.
Asimismo, aseveró: "Dentro de la debida ejecutoria, estamos pidiendo, como ya han pasado en algunos otros casos, que se ordena la separación del comité ejecutivo de la CDAG y la separación del gerente general de la Confederación; esto a partir del incumplimiento que han tenido reiteradamente, no solamente esta acción constitucional de amparo, sino una serie de funciones que deberían estar cumpliendo como Confederación".
Respecto a la debida ejecutoria, se refiere al amparo otorgado por la Sala Sexta el pasado 27 de enero, donde se ordena a la CDAG que elabore y ejecute "un plan técnico de remozamiento" del estadio nacional Doroteo Guamuch Flores, tras considerar que existe "riesgo de deterioro progresivo del inmueble y afectación al patrimonio del Estado".
#AHORA | Diputado José Chic informó que solito la debida ejecutora al no tener claridad que va pasar con los trabajos de remozamiento en el estadio Doroteo Guamuch Flores. "Pedimos que se ordene la separación del gerente general de la CDAG al no cumplir con el amparo y sus... pic.twitter.com/h9co4vl46Y— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) March 19, 2026
Comunicado de la CDAG
Recientemente, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala informó a través de un comunicado que ha llegado a un acuerdo para retomar los trabajos de remodelación de la máxima instalación deportiva del país.
El convenio de la CDAG se dio con representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), orientado a modernizar la infraestructura deportiva en Guatemala.
El proyecto se centra en adecuar el recinto a estándares internacionales, priorizando criterios de eficiencia, sostenibilidad y transparencia en el uso de los recursos públicos.
*Con información de la periodista Dayana Rashon.