Resultado Comunicaciones vs. Antigua por el Clausura 2026

Comunicaciones, que buscaba el liderato del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional, recibió esta tarde/noche al cuadro de Antigua G. F. C., el bicampeón nacional, que increíblemente sigue luchando por ingresar a los ocho mejores equipos de la tabla de posiciones en la fase regular, ya cuando se disputa la fecha 14.
El estadio Cementos Progreso de la zona 6 capital fue el escenario deportivo que recibió dicho cotejo, y que tuvo como uno de los máximos ausentes a Óscar Santis, el jugadore excrema y hoy del "Panza Verde", quien no vio juego por suspensión.
Empate al entretiempo
A los equipos les costó encontrarse dentro del terreno de juego, y dejaron un mal sabor a boca en los primeros minutos. Al llegar a los primeros 15 minutos de juego, lo más llamativo era la amonestación de Nicolás Fernández al 11 para Antigua y Samuel Camacho al 14 para Comunicaciones.
Al 26, la visita tuvo su mejor jugada con un remate de Oscar Castellanos que atajó bien Fredy Pérez; y al 41, los locales tendrían su mejor llegada, aunque el ataque comandado por Lynner García fue a un costado del portero Luis Morán.
La primera etapa la cerró mejor Antigua, pero sin preocupar a su rival, que tampoco tenía su mejor presentación. Todo se definiría en el segundo tiempo.
Triunfo de Antigua
Comunicaciones mejoró y tomó los hilos del partido. Además, gozó de las mejores oportunidades para anotar, pero Luis Morán era un duro hueso de roer. Tras una triangulación en el área grande, Dairon Reyes remató, pero no encontró gol cuando se jugaba el 47. Y en el 58, William Omar Duarte tiraba a gol, pero Moran de nuevo con una atajada evitaba la caída de su arco. El portero visitante poco a poco se convertía en la figura indiscutible en el partido.
Cuando se jugaba el 74, Oscar Castellanos sorprendió con un remate de larga distancia, el cual fue desviado levemente, y con ello, Antigua ganaba 0-1 y ponía contra las cuerdas al equipo de Marco Antonio Figueroa.
Este resultado supuso un revés para Comunicaciones, quien no pudo recuperar el liderato el cual queda en poder de Cobán Imperial, por su mejor diferencia de gol ya que ambos suman 25 unidades.
Por su parte, Antigua llegó a 18 enteros y se ubicó séptimo de la tabla, sacando a Mictlán de la fase de clasificación, que también tiene 18 puntos, pero con una diferencia de gol menor a la de los bicampeones nacionales.