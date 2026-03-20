Clausura 2026: Minor Díaz nuevo técnico de Malacateco

La recién culminada fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional dejó la destitución del técnico mexicano Roberto Montoya, quien durante el duelo entre los Deportivos Achuapa y Malacateco prácticamente ya se tenía a su sustituto.
Los "Cebolleros" derrotaron 1-0 a los "Toros" con gol de William Fajardo en el estadio La Asunción de Asunción Mita, Jutiapa, el pasado miércoles 18 de marzo, y ese día quedó sentenciada la salida del técnico azteca Roberto Montoya.
Al día siguiente, Roberto Montoya conversó con Emisoras Unidas de Guatemala y confirmó su salida de la institución. El estratega dijo que ese día ya no había entrenado al equipo y que había conversado con integrantes de la directiva para llegar al mejor acuerdo dentro de esa situación de rescindir el contrato.
Roberto Montoya se mostró afectado por la situación, relacionada a que no pudo hacer un mejor papel con los "Toros" del Deportivo Malacateco, pero también aseguró cerrar de mejor manera la relación contractual con la institución fronteriza, a la cual, según sus propias palabras, no le tenía reproches.
Roberto Montoya dijo que tras cerrar el tema con Malacateco, se dispondría a retornar a su país de origen, México, a tomar un descanso y luego vería cuál será su futuro como profesional de la dirección técnica.
Sustituto de Roberto Montoya
Tras la declaración de Roberto Montoya en Emisoras Unidas, se socializó a través de un grupo de WhatsApp de periodistas la información sobre el nuevo estratega de los "Toros", debido a que actualmente el equipo de Liga Nacional no maneja ninguna res social para proporcionar su información.
Se trata de Minor Enrique Díaz Araya, un técnico de nacionalidad costarricense y que por primera vez en su carrera profesional tendrá la oportunidad no solo dirigir en Guatemala, sino que también en el extranjero.
Minor Díaz es un hombre de 45 años que ha dirigido a clubes como Universidad de Costa Rica, La U Universitarios, Liberia, Guanacasteca, Desamparados y Sporting, todos de la liga costarricense. Además, tuvo un papel como asistente técnico dentro del Herediano, siempre en Costa Rica.
Jugaba como delantero y se retiró en 2014. Actualmente se encuentra entre de mejores 15 goleadores históricos de la Primera División de Costa Rica con un total de 132 anotaciones, siendo además el cuarto mejor goleador histórico del Herediano con 75 goles.
Técnicos destituidos en el Clausura 2026:
- Mictlán: Flavio Rego Da Silva (BRA); su sustituto fue Gabriel Álvarez (ARG)
- Marquense: Leone Noriega (GUA); su sustituto fue Omar Arellano (MEX)
- Achuapa: Rafael Loredo (MEX); su sustituto fue Álvaro García (URU)
- Malacateco: Roberto Montoya (MEX); su sustituto fue Minor Díaz (CRC).