 Rafael Loredo es destituido como técnico de Achuapa
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Rafael Loredo es destituido como técnico de Achuapa

El presidente del club cebollero, Francisco Zepeda, confirmó la salida del estratega mexicano tras la derrota (1-2) ante el Deportivo Marquense.

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Rafael Loredo es destituido como técnico de Achuapa - Achuapa
Rafael Loredo es destituido como técnico de Achuapa / FOTO: Achuapa

La etapa del entrenador mexicano Rafael Loredo al frente de Deportivo Achuapa llegó a su fin tras la decisión tomada por la junta directiva del club oriental. La determinación se produjo después de la derrota por 1-2 frente a Deportivo Marquense el pasado domingo en el Estadio Winston Pineda Gudiel, resultado que profundizó la mala racha del equipo en el Torneo Clausura 2026.

El presidente del club cebollero, Francisco Zepeda, confirmó la salida del estratega mexicano ante los medios de comunicación. El dirigente explicó que la directiva consideró necesario tomar medidas ante los resultados recientes y, por ello, se decidió que Loredo no continúe al mando del plantel durante lo que resta del campeonato.

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Achuapa lucha por la permanencia

Loredo, quien llegó con altas expectativas al banquillo de Achuapa, deja al equipo ubicado en la novena posición de la tabla con 15 puntos. Durante su gestión, el conjunto oriental registró cuatro victorias, tres empates y seis derrotas. El inicio del torneo generó ilusión entre la afición, ya que el equipo consiguió cuatro triunfos en las primeras siete jornadas; sin embargo, desde el 17 de febrero el plantel no logró volver a ganar, situación que provocó que perdiera terreno tanto en la clasificación del torneo como en la tabla acumulada.

Tras la salida del técnico mexicano, la directiva trabaja contrarreloj para definir a su sucesor. Según explicó Zepeda, la intención es presentar al nuevo cuerpo técnico a más tardar el miércoles de esta semana. Entre los nombres que se manejan para asumir el cargo aparece el de Álvaro García, quien ya tuvo un paso reciente por el banquillo cebollero durante la recta final del torneo pasado. Mientras tanto, el club busca reencontrar estabilidad deportiva para mejorar su posición en el Clausura 2026.

@revista.digital.j

Así Lo Dijo 🗣️⚽ "Este fue el último partido del Técnico, tenemos el mejor equipo de los últimos 6 años y no jugamos a nada. Esperamos que el miércoles el nuevo cuerpo técnico ya está acá. Lic. Francisco Zepeda, Presidente Achuapa 🧔🧅 Jornada 13, Clausura 2026, Liga Guatemalteca 🇬🇹 #RevistaDigitalJutiapa #LosQueSÍSabenDeDeportes #Achuapa #SeVaLoredo

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