Postura de Guatemala por cancelación de duelo ante Argentina

La Federación de Futbol de Guatemala (FFG) se pronunció mediante un comunicado de prensa respecto a la cancelación en definitiva del duelo amistoso que sostendrían las selecciones de Guatemala y Argentina a en La Bombonera el próximo martes 31 de marzo, y el cual no se realizará por motivos de reglamentación que involucran a los chapines.
"De acuerdo con las disposiciones vigentes de la FIFA relativas al calendario de partidos internacionales y la protección del jugador, se establece que una selección nacional no podrá disputar encuentros en dos confederaciones (continentes) diferentes dentro de una misma ventana internacional de partido", comienza la explicación de la Federación en la comunicación oficial.
En seguida, la FFG acota: "La Federación de Futbol de Guatemala desea expresar su más profundo agradecimiento a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) por su disposición, profesionalismo y excelente voluntad para la realización del encuentro amistoso entre nuestras selecciones nacionales, que en estas contumacias no se pudo realizar".
Por último, la federación guatemalteca de futbol deja las puertas abiertas para que más adelante se pueda celebrar dicho partido.
"Confiamos que en un futuro no muy lejano nos brindará una nueva ventana en el calendario internacional para concretar este encuentro y celebrar el futbol entre nuestras seleccione", deseó la Federación de Futbol de Guatemala.
Agradecimiento de la AFA
Este día, la Asociación de Futbol Argentino (AFA) confirmó sus dos duelos amistosos para la venta de partidos internacionales de marzo: 27 y 31. En la primera fecha, Argentina enfrentará a Mauritania y en la segunda a Zambia en lugar de Guatemala.
En su oficialización, la AFA dedicó unas palabras a la Federación de Guatemala. "La Asociación del Futbol Argentino le agradece a la Federación de Futbol de Guatemala el esfuerzo realizado y la voluntad de venir al país pese a la restricción reglamentaria de la FIFA", expresó la Asociación sudamericana.
Guatemala y Argentina habían llegado a un acuerdo para la celebración de un duelo amistoso si haber tomado en cuenta esa reglamentación de la FIFA que impediría a los chapines celebrar dos partidos en una misma ventana de la FIFA en dos continentes diferentes (Europa y América).
Y tras oficializar el partido y brindar lista de convocados, surgió el detalle de que Guatemala cometería una falta al reglamento si jugara con Argentina. Pese a los intentos hechos por recibir una autorización por parte de la FIFA, la decisión fue tajante por el máximo órgano, al dar una negativa.
Ante ello, el partido programado para el 31 de marzo ya no se podrá celebrar.