Roberto Hernández: "Siempre hay situaciones por mejorar"

Xelajú M. C. tuvo la capacidad de remontar el gol inicial de Cristian Hernández (45) para terminar ganando el encuentro ante el "Mimado de la Afición", Municipal, 3-1, gracias a los tantos de Denilson Ochaeta (51), Derrikson Quirós (76) y Steven Cárdenas (90+3). Ante ese triunfo, el técnico mexicano Roberto Hernández compareció a la conferencia de prensa pospartido para analizar lo acontecido anoche en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango.
"Fue un juego bien complejo y bien complicado. Desde el parado, no estábamos sacando ventaja en el posicionamiento de nuestros jugadores. Desagraciadamente recibimos el gol antes de finalizar el prime tiempo", reconoció el estratega de los quetzaltecos, Roberto Hernández.
El D. T. "Superchivo" añadió: "Lo que hicimos fue ajustar nada más. Hicimos dos modificaciones que por fortuna entraron bien y nos dieron la respuesta rápido". Y en ese sentido, Roberto Hernández se refirió al ingreso de Denilson Ochaeta, el jugador que ingresó para la segunda parte y en seis minutos ya encontraba el empate del partido.
"Fue bien valioso empatar iniciando el segundo tiempo ya que nos dio frescura y manejar diferente el partido", acotó Hernández.
"No nos desbordamos en el festejo"
Durante la conferencia de prensa, el periodista de EU Xela, Wilber Colloy, le consultó al estratega mexicano, Roberto Hernández, lo relacionado a las deficiencias en la zona defensiva y de la línea contención del cuadro quetzalteco.
En ese sentido, Hernández respondió así: "Siempre hay situaciones por mejorar, y eso que nosotros lo estamos planificando a pesar de que lo ganamos 3-1, imagínate el rival que lo perdió".
Roberto Hernández continuó: "No nos desbordamos en el festejo en decir que hoy le ganamos a Municipal y que ya estamos en un momento que no nos para nadie. Hay que analizar muy bien lo que sucede porque luego las victorias oscurecen un poco de lo que uno debe hacer. Pero siempre es mejor corregir ganando. Ahora a descansar ya que tenemos un partido a dos días".
Xelajú M. C. se ubica tercero de la Liga Nacional con 23 puntos y está a dos unidades de darle alcance a Cobán Imperial, que es líder, y a Comunicaciones, sublíder, y siguiente rival de los "Superchivos".