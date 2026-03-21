 Atacan a jugadores durante un entreno en Paraguay
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Atacan a jugadores durante un entreno en Paraguay

Desconocidos lanzaron artefactos pirotécnicos durante una práctica del Sportivo Luqueño en Paraguay, provocando heridas y quemaduras a un jugador de 18 años.

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Desconocidos lanzaron artefactos pirotécnicos durante una práctica del Sportivo Luqueño en Paraguay - Sportivo Luqueño
Desconocidos lanzaron artefactos pirotécnicos durante una práctica del Sportivo Luqueño en Paraguay / FOTO: Sportivo Luqueño

Un lamentable episodio de violencia sacudió al fútbol en Paraguay este viernes, cuando jugadores del Sportivo Luqueño fueron atacados durante una sesión de entrenamiento en la ciudad de Luque. Según reportes de la Policía Nacional, un grupo de desconocidos irrumpió en la práctica y lanzó artefactos pirotécnicos contra futbolistas juveniles y profesionales, generando momentos de pánico e incertidumbre en el lugar.

De acuerdo con declaraciones del comisario Gustavo Paiva al canal Telefuturo, los agresores encendieron juegos pirotécnicos y los arrojaron directamente hacia los jugadores. Uno de los explosivos impactó en la pierna del delantero Jonathan Ramos, de 18 años, provocándole quemaduras y lesiones que requirieron atención médica inmediata. El joven fue asistido en el sitio antes de ser trasladado a un centro especializado para su evaluación.

Asociación de Fútbol de Paraguay se pronunció

Tras lo ocurrido, el club emitió un comunicado en el que expresó su "más enérgico repudio" a los hechos, calificándolos como un ataque grave y sistemático. Según la institución, el incidente se prolongó durante aproximadamente diez minutos, tiempo en el que tanto jugadores como cuerpo técnico fueron blanco de explosivos de estruendo. Además, denunciaron que no se trata de un hecho aislado, sino de una situación recurrente que pone en riesgo la integridad de sus miembros.

Por su parte, la Asociación Paraguaya de Fútbol condenó el ataque y lo calificó como inaceptable, comprometiéndose a trabajar junto a las autoridades para esclarecer lo sucedido. Mientras tanto, el plantel de Sportivo Luqueño intenta enfocarse en lo deportivo, ya que tiene previsto enfrentar al 2 de Mayo en la próxima jornada del torneo Apertura en Paraguay, en un contexto marcado por la preocupación y la exigencia de mayores garantías de seguridad.

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