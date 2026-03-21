 Chava Reyes entusiasmado por el reto de dirigir a Guatemala
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'Chava' Reyes entusiasmado por el reto de dirigir a Guatemala ante Argelia

Salvador Reyes estará al frente de la Selección de Guatemala tras la ausencia de Luis Fernando Tena: "Es una gran oportunidad... Queremos ir a Europa a hacer un buen partido", expresó.

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Salvador Reyes, asistente técnico de Luis Fernando Tena en la Selección de Guatemala - FFG
Salvador Reyes, asistente técnico de Luis Fernando Tena en la Selección de Guatemala / FOTO: FFG

La Selección de Guatemala afronta un nuevo reto bajo la dirección interina de Salvador Reyes, quien asume el mando tras la ausencia de Luis Fernando Tena, recientemente operado de la vesícula. El asistente técnico, conocido como "Chava", se mostró optimista en su primer contacto con el grupo, destacando la importancia de estos días de trabajo y la oportunidad de seguir evaluando a los jugadores en un contexto competitivo.

Durante declaraciones al departamento de prensa de la federación, Reyes expresó su entusiasmo por reencontrarse con el plantel: "Bien, contentos otra vez de reunirnos, de encontrarnos con los jugadores, de seguir observándolos para estos partidos que no se pueden dar tan seguido. Es una gran oportunidad de medirnos y de evaluarnos con buenas selecciones. Entonces, muy contentos, y se ve a un grupo muy animado, esperando que todo vaya bien en el trabajo de estos días para poder ir a Europa y hacer un buen partido". 

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Salvador Reyes, asistente técnico de Luis Fernando Tena en la Selección de Guatemala - FFG

Salvador Reyes y el reto de enfrentar a Argelia

En cuanto al próximo rival, Selección de Argelia, el técnico interino valoró el significado de enfrentar a selecciones de alto nivel. "Que selecciones mundialistas volteen a ver a Guatemala, considerando que le apuntamos al 2030, yo creo que es buena señal de que algo se está haciendo bien. Sí, bien lo dices, creo que esto no es casualidad. El que nos busquen selecciones importantes para hacer sus partidos ahora en el trayecto de preparación para el mundial habla bien de Guatemala y de que se han hecho cosas interesantes. Esperamos seguir así. Es el prestigio, defenderlo en cada partido, y bueno, ahora nos toca ir contra Argelia en Europa para seguir llamando la atención y esperar que más selecciones nos inviten a jugar con ellos". 

Asimismo, Reyes hizo énfasis en la continuidad del proceso que inició en 2021, con la mirada puesta en el Mundial de 2030. "Creo que esa es la palabra clave: el proceso. Hay que ir creciendo paulatinamente, y creo que eso ha hecho Guatemala. Se sigue trabajando y se ha avanzado mucho. Vienen saliendo jóvenes que ya han estado en procesos juveniles desde antes y que ahora se van integrando a la selección mayor, y eso es muy importante". 

Finalmente, el estratega dejó claro que, pese a la ausencia de Tena, la línea de trabajo se mantiene intacta. "Obviamente, aquí sabemos que la cabeza es Fernando (Tena). Sigo muy en contacto con él. Desgraciadamente tuvo esta situación de salud, pero ya va saliendo y va bien. No hay nada oculto: aquí vamos a seguir trabajando de la misma forma, como él nos ha indicado, como todo un equipo", sentenció.

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