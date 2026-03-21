Resultado Cobán Imperial vs. Mixco por el Clausura 2026

En el estadio José Ángel Rossi de Cobán, Alta Verapaz, se inició la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional con el duelo entre Cobán Imperial, actual líder de la competencia, y el Deportivo Mixco, de Fabricio Benítez, que buscaba un triunfo para igualar las 25 unidades del "Príncipe Azul".
Ambos equipos llegaron con la actitud elevada y con el deseo de hacer la mejor presentación. Pero Mixco se topó con una jugada llena de viveza por parte de Luis de León, que fue el protagonista para que el árbitro expulsara a Oscar González a los 12 minutos de iniciado el partido. De León tomó del pie a González, quien perdió el equilibrio y cayó al césped, y al levantarse encaró al jugador cobanero con un cabezazo y dicha agresión valió para que Steb Morales le expulsara del duelo.
Al 14 y al 17, el árbitro mostró amonestaciones a Janderson Pereira y Bryan Lemus, respectivamente.
Cuando se jugaba el minuto 22, apareció Luis de León para anotar el 1-0 y poner la alegría en el estadio Verapaz. El gol fue reclamado por la banca mixqueña por una posición adelantada, pero las imágenes de televisión determinaron que De León partió habilitado.
A Mixco las cosas no le salían en el primer tiempo, y al 35, Fabricio Benítez hacía una variante: Diego Marroquín (sale) por José Bolaños (entra).
Al 39, Nicolás Martínez, uno de los goleadores de la Liga Nacional falló de forma sorprendente el empate del partido cuando estaba prácticamente frente a la portería de Tomás Casas.
La primera parte terminaba con un Cobán Imperial superior a Mixco y sacando ventaja por la superioridad numérica que tenía desde los 12 minutos.
Mixco empata la acciones
Pero la segunda mitad cambió de libreto, y el protagonista fue el cuadro mixqueño, que pese a jugar con 10 elementos, se veía mejor que los cobaneros, quienes podría ser, se habían confiado y tomaron con ligera el arranque de la etapa complementaria.
Llegó el minuto 55, y un remate de larga distancia y colocado de Esteban García les dio a los visitantes el empate del partido y en ese momento un justo marcador.
Al 56 entró Jean Márquez por Edilson Reyes, pero en el 71, una irresponsabilidad del jugador lo llevó a ser expulsado. Márquez peleó un esférico con Oscar Mejía, y tras la jugada donde se marcó falta, el capitán mixqueño se acercó al jugador cobanero y tras darle unas cachetadas leves soltó un empujón sobre el rostro de Mejía y con ello dejó a Mixco con nueve jugadores en el campo.
Nicolás Martínez hizo temblar a todo Cobán tras un cabezazo tremendo en el área pequeña que terminó por estamparse en el travesaño de la portería de Casas. Cobán Imperial se salvaba milagrosamente.
Con este triunfo, Cobán Imperial llega a 26 puntos y deja expuesto el liderato para que lo asuma Comunicaciones (25 puntos) o Xelajú (23 puntos). Por su parte, Mixco llegó a 23 unidades.