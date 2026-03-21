 Chumil séptimo lugar en la Clàssica Terres de l'Ebre 2026
Deportes

Sergio Chumil con destacada actuación en la Clàssica Terres de l'Ebre 2026

Este lunes inicia un nuevo reto para Sergio Chumil en la Vuelta a Cataluña 2026, enfrentando a la élite internacional en una carrera de alto nivel.

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Sergio Chumil durante la Clàssica Terres de l’Ebre 2026 - Burgos BH
Sergio Chumil durante la Clàssica Terres de l’Ebre 2026 / FOTO: Burgos BH

La Clàssica Terres de l’Ebre 2026, disputada este sábado 21 de marzo en Tarragona, dejó una destacada noticia para el ciclismo guatemalteco gracias a la sobresaliente actuación de Sergio Chumil. El corredor nacional logró posicionarse dentro del top-10 de la competencia, firmando un sólido séptimo lugar frente a un pelotón de alto nivel competitivo. Su rendimiento confirma el crecimiento que ha venido mostrando en el ciclismo europeo y su capacidad para competir de tú a tú con corredores experimentados.

El equipo Burgos Burpellet BH fue protagonista absoluto de la jornada al conseguir su primera victoria de la temporada 2026, de la mano del español José Manuel Díaz. El escalador jienense se impuso con autoridad en la exigente subida final al Castillo de Paüls, culminando un trabajo colectivo impecable. La escuadra morada dominó los kilómetros decisivos, llegando a colocar hasta siete corredores al frente del pelotón para neutralizar cualquier intento de fuga y preparar el terreno para el ataque definitivo.

Sergio Chumil se prepara para la Vuelta a Cataluña

En ese contexto, Sergio Chumil también tuvo un papel activo en los momentos clave de la carrera. El guatemalteco intentó anticiparse en los últimos kilómetros, mostrando ambición y fortaleza en el tramo decisivo. Sin embargo, fue su compañero Díaz quien encontró el momento exacto para lanzar el ataque ganador en las últimas rampas. Chumil cruzó la meta apenas siete segundos después, consolidando su séptima posición y dejando claro que atraviesa un gran momento deportivo dentro de la estructura del Burgos BH.

Tras este prometedor resultado, el siguiente desafío para Chumil será la Vuelta a Cataluña 2026, una de las competencias más exigentes del calendario español que se disputará del 23 al 29 de marzo. El ciclista guatemalteco ya sabe lo que es competir en esta prueba, donde el año pasado finalizó en la posición 38 de la clasificación general, siendo además el sexto mejor latinoamericano. Su participación en esta nueva edición representa una oportunidad ideal para seguir consolidándose en la élite del ciclismo internacional.

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Sergio Chumil completa el Tour de Omán 2026 - Burgos BH

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