 Resultado Real Madrid vs Atlético Madrid - Jornada 29 LaLiga
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El Real Madrid se impone en un derbi lleno de emociones

Real Madrid se impuso 3-2 al Atlético con goles de Vinícius (doblete) y Valverde, este último vería la roja en la recta final del partido.

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Celebración del Real Madrid ante el Atlético de Madrid - EFE
Celebración del Real Madrid ante el Atlético de Madrid / FOTO: Agencia EFE

El derbi madrileño volvió a ofrecer emociones intensas y un espectáculo digno de la historia que caracteriza los enfrentamientos entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Este domingo, ambos equipos protagonizaron un choque vibrante que terminó con victoria merengue por 3-2, en un duelo que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos de principio a fin.

El partido comenzó con dominio del Atlético, que logró adelantarse en el marcador al minuto 33 gracias a Ademola Lookman, quien definió con precisión tras una brillante jugada colectiva. Con ese 0-1, los colchoneros se fueron al descanso con la ilusión de mantener la ventaja, aunque el Real Madrid tenía otros planes para la segunda mitad.

Triunfo vital para el Real Madrid

Tras la reanudación, los merengues reaccionaron rápidamente. Al minuto 52, Vinícius Jr convirtió un penalti tras una falta de Hancko sobre Brahim Díaz, estableciendo el 1-1. Apenas tres minutos después, Federico Valverde aprovechó un error en la salida del Atlético para poner al Madrid por delante, demostrando su gran momento individual y la efectividad del equipo local.

Sin embargo, la intensidad del derbi no disminuyó. Al minuto 66, Nahuel Molina igualó nuevamente para el Atlético con un impresionante disparo desde fuera del área que dejó sin opciones al portero Lunin. El empate duró poco, ya que al 72, Vinícius Jr volvió a aparecer con un golazo desde fuera del área, devolviendo la ventaja al Real Madrid. Las emociones continuaron, y al minuto 77 Valverde fue expulsado tras una dura entrada sobre Baena, complicando el cierre del partido para los locales.

Con este resultado, LaLiga mantiene su emoción al máximo. El FC Barcelona lidera la tabla con 73 puntos, mientras que el Real Madrid se queda con 69 unidades. Tras 29 jornadas disputadas, restan nueve por jugar y cada punto será vital en la lucha por el título. Este derbi no solo reafirma la rivalidad histórica entre ambos equipos, sino que también demuestra que cualquier descuido puede cambiar el rumbo de la competición en un abrir y cerrar de ojos.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid - Jornada 29 LaLiga | EFE

Real Madrid vs. Atlético de Madrid - Jornada 29 LaLiga / EFE

Real Madrid vs. Atlético de Madrid - Jornada 29 LaLiga | EFE

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