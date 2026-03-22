¡Ya hay horario para el clásico Barcelona vs. Real Madrid!

El clásico de España entre Barcelona y Real Madrid, a jugarse el 10 de mayo del presente año ya tiene horario asignado, de acuerdo a La Liga. Con esta noticia, los aficionados ya pueden hacer sus planes para vivir de la mejor manera uno de los duelos más importantes del mundo futbolero.
El próximo clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, en el que seguramente habrá mucho por jugar, ya que sería en la recta final del campeonato español, se disputará a las 21:00 horas de España, 13:00 horas de Guatemala, país donde se celebra el Día de la Madre.
El Barcelona recibirá al Real Madrid en el Camp Nou en la jornada 35, solo a tres fechas de llegar al final de la temporada, por lo que dicho clásico podría definir al nuevo campeón de La Liga.
En la actualidad, este domingo 22 de marzo se desarrolla la 29 de un total de 38. El Barcelona de Hansi Flick derrotó en horas de la mana a Rayo Vallecano 1-0, gol de Ronald Araujo; por su parte, el Real Madrid recibe en el estadio Santiago Bernabéu al Atlético Madrid en una edición más del derbi madrileño.
En la tabla de posiciones, Barcelona es líder con 73 puntos, y el Real Madrid tiene 66 a falta del duelo de este domingo. De ganar el equipo de Álvaro Arbeloa, la distancia seguirá de cuatro puntos con relación al liderato.
Faltan seis fechas para el clásico español y habrá qué esperar en qué posiciones llegan los equipos al partido que eclipsa al mundo.
Real Madrid de cara al clásico
El Real Madrid ha tenido dificultades desde aquel triunfo. El entonces entrenador Xabi Alonso fue sustituido por Álvaro Arbeloa en enero, tras la derrota por 3-2 ante el "Barça" en la final de la Supercopa de España.
A esto le siguió la eliminación de la Copa del Rey a manos del Albacete, equipo de menor categoría, mientras que la derrota en la UEFA Champions League ante el Benfica obligó al Madrid a disputar una eliminatoria contra el mismo rival para pasar a octavos de final.
Actualmente atraviesa uno de los mejores momentos de la temporada, tras su gran eliminatoria ante el Manchester City. Los blancos consiguieron vencer tanto en la ida como en la vuelta y lograron su boleto a cuartos, donde les espera el Bayern Múnich.
Barcelona de cara al clásico
El Barcelona vivió en el primer Clásico un punto de inflexión.
A pesar de quedar eliminado de las semifinales de la Copa del Rey por 4-3 en el global frente al Atlético de Madrid, el Barcelona ya tiene la Supercopa de España y volverá a enfrentarse al conjunto colchonero en los cuartos de la Champions tras vapulear al Newcastle por un 8-2 global.
El equipo de Flick también dominó los Clásicos de la temporada pasada, ganando cuatro seguidos, algo sin precedentes: dos en La Liga, más la Supercopa y la Copa del Rey, en 2024-25, lo que ayudó a completar un triplete nacional.