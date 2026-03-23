 Antoine Griezmann será nuevo jugador del Orlando City
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Antoine Griezmann será nuevo jugador del Orlando City

Antoine Griezmann aprovechará sus días libres para viajar a Estados Unidos y cerrar su llegada al Orlando City, a donde irá tras acabar el curso con el Atlético de Madrid.

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Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid - instagram @antogriezmann
Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid / FOTO: Instagram

El futuro de Antoine Griezmann comienza a tomar forma lejos de España. El delantero del Atlético de Madrid ha recibido autorización del club para viajar a Estados Unidos durante sus días libres con el objetivo de cerrar su fichaje por el Orlando City SC de cara a la próxima temporada. Este movimiento marcaría el final de una etapa histórica del atacante en el conjunto rojiblanco, donde se ha consolidado como uno de los grandes ídolos de la afición.

El máximo goleador en la historia del Atlético se prepara así para poner punto final a su ciclo en el club madrileño al concluir la presente campaña. Con 488 partidos disputados, 211 goles y 97 asistencias, el francés deja una huella imborrable tras dos etapas (2014-2019 y 2021-actualidad), interrumpidas por su paso por el FC Barcelona. Su posible llegada a la Major League Soccer representa no solo un nuevo reto deportivo, sino también una oportunidad de expandir su legado en otro continente.

Nuevo paso en la carrera de Griezmann

Aunque el Orlando City intentó acelerar su incorporación antes del 26 de marzo, el propio jugador ha decidido mantenerse enfocado en cerrar la temporada con el Atlético. El equipo aún compite por títulos importantes, incluyendo la Copa del Rey —donde disputará la final ante la Real Sociedad— y la Liga de Campeones, en la que enfrentará al FC Barcelona en los cuartos de final. Esta decisión refleja el compromiso de Griezmann con el club que lo vio convertirse en leyenda.

Desde la directiva rojiblanca consideran que permitirle avanzar en las negociaciones es beneficioso tanto para el jugador como para el equipo. La intención es que Griezmann pueda resolver su futuro con tranquilidad y centrarse plenamente en este tramo decisivo de la temporada. Mientras tanto, la afición colchonera se prepara para despedir a uno de sus referentes más importantes, consciente de que su legado permanecerá intacto en la historia del club.

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Antoine Griezmann alcanzó los 200 goles con el Atlético Madrid - EFE

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