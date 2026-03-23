Guatemala se reporta lista para el Mundial de Tiro

Guatemala afina su puntería y sus aspiraciones internacionales de cara al Mundial de Tiro con una delegación que combina experiencia, disciplina y ambición. En cada jornada de entrenamiento, el sonido de las escopetas marca el ritmo de un proceso meticuloso, donde los tiradores completan sesiones exigentes de hasta 125 cartuchos. Este trabajo previo será clave para encarar la Copa del Mundo de escopeta en Marruecos, una de las primeras grandes pruebas del calendario 2026.
El equipo nacional estará liderado por figuras consolidadas como Adriana Ruano, Waleska Soto, Jean Pierre Brol y Enrique Brol en la modalidad de foso, mientras que Emily Padilla representará al país en skeet. Todos ellos afrontan este desafío con el respaldo del Comité Olímpico Guatemalteco, conscientes de que cada competencia internacional es una oportunidad para consolidar su nivel y proyectarse hacia metas mayores.
Guatemala buscará brillar en Marruecos
Para Ruano, la temporada 2026 implica un reto adicional: adaptarse a una nueva escopeta, con ajustes personalizados que buscan replicar las condiciones con las que alcanzó la gloria olímpica. La tiradora asume el proceso con paciencia y enfoque, sabiendo que la transición técnica requiere tiempo y competencia real para validar resultados. La Copa del Mundo será, en ese sentido, un escenario ideal para poner a prueba los cambios y medir su rendimiento frente a la élite mundial.
Por su parte, Soto encara el año con una mezcla de experiencia y motivación renovada. Su trayectoria, que abarca múltiples ciclos deportivos y participaciones internacionales, la posiciona como una referente dentro del equipo. En paralelo, Padilla representa la nueva generación del tiro guatemalteco, impulsada por recientes logros en el ámbito regional y con la mira puesta en alcanzar su primera clasificación olímpica. Ambas comparten un objetivo común: elevar la consistencia y aprovechar cada competencia como parte del camino hacia Los Ángeles 2028.
Los hermanos Brol completan una delegación que busca recuperar y consolidar su mejor versión. Jean Pierre, medallista olímpico y referente del tiro nacional, trabaja para dejar atrás un periodo irregular y volver a los primeros planos del ranking mundial. Junto a Enrique, mantiene el enfoque en los clasificatorios rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, donde Guatemala aspira a ser protagonista. Con disciplina, experiencia y ambición, la representación nacional apunta alto en un año que marcará el inicio de un nuevo ciclo competitivo.