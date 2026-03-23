Luto en Colombia por la muerte de un futbolista juvenil

El fútbol colombiano se vistió de luto tras confirmarse el fallecimiento del juvenil de Millonarios, Santiago Castillón, quien perdió la vida la medianoche del 22 de marzo luego de sufrir un colapso en pleno partido del Torneo Nacional Sub 20. El mediocampista, de apenas 18 años, disputaba un encuentro frente a Santa Fe en la sede del conjunto embajador, ubicada al norte de Bogotá, cuando se desplomó sobre el terreno de juego, generando preocupación inmediata entre compañeros, cuerpo técnico y asistentes.
Tras el incidente, el joven fue atendido de urgencia por el personal médico presente en el escenario y posteriormente trasladado a un centro hospitalario de alta complejidad, donde fue recibido por especialistas en el área cardiovascular. Pese a la rápida intervención y a los esfuerzos realizados por los profesionales de la salud, el club confirmó el desenlace fatal mediante un comunicado oficial: "A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos".
Luto en el futbol de Colombia
Castillón, nacido en Bucaramanga, se desempeñaba como volante creativo y era considerado una de las promesas en las divisiones formativas del equipo capitalino. Su talento dentro del campo y su calidad humana fuera de él dejaron una huella profunda en quienes compartieron su camino. En su mensaje de despedida, Millonarios expresó el dolor colectivo por la pérdida: "Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo. Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros".
La noticia también provocó reacciones en el entorno del fútbol profesional. El capitán del equipo, Radamel Falcao García, dedicó palabras de consuelo a la familia del joven futbolista: "Lo despedimos con el corazón partido, pero también con la firme promesa de seguir luchando por aquello que tanto anhelaba. Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos una oración para que encuentren consuelo, fortaleza y paz. Que Dios los bendiga y los abrace hoy y siempre". La partida de Castillón deja un vacío irreparable y reabre la reflexión sobre la salud en el deporte de alto rendimiento.