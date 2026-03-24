El Atlético estalla contra el arbitraje tras el derbi

El Atlético de Madrid ha alzado la voz con contundencia tras el polémico derbi frente al Real Madrid, disputado el pasado domingo. A través de sus canales oficiales, el club rojiblanco expresó su descontento con varias decisiones arbitrales que, a su juicio, influyeron directamente en el desarrollo del encuentro. La entidad no solo cuestionó acciones puntuales, sino que también ironizó sobre el criterio aplicado por los árbitros y los organismos encargados de evaluarlos.
El malestar del Atlético se intensificó después de que el programa "Tiempo de Revisión" de la Real Federación Española de Fútbol y del Comité Técnico de Árbitros respaldara las decisiones tomadas durante el partido, incluida la expulsión de Federico Valverde. Ante esta validación oficial, el club colchonero lanzó una pregunta cargada de ironía: "¿Cómo se puede acabar un derbi con sólo dos faltas?". Este cuestionamiento fue el punto de partida de un análisis propio difundido en redes sociales.
Las críticas del Atlético
En una serie de publicaciones en la plataforma X, el Atlético presentó su particular "Tiempo de Revisión", en el que recopiló diversas jugadas polémicas del encuentro. Una de las primeras acciones señaladas fue una intervención de Dani Carvajal sobre Giuliano Simeone, descrita por el club como "La patada voladora. No es falta". El tono irónico marcó cada uno de los ejemplos, evidenciando la frustración de la institución con el arbitraje.
El análisis continuó con otras jugadas igualmente controvertidas. Entre ellas, una caída de Vinícius Júnior ante Robin Le Normand, que el Atlético calificó como "El clásico ‘piscinazo’. Tampoco se penaliza". También destacó el derribo de Marcos Llorente tras una entrada de Carvajal dentro del área. "Me vino un tren por delante", declaró el propio Llorente, una frase que el club incluyó textualmente para reforzar su postura: "No es falta".
El club cerró su hilo con más ejemplos, como un empujón dentro del área en una jugada protagonizada por Ademola Lookman y la infracción de Valverde sobre Antoine Griezmann, resumidas con frases como "Empujar dentro del área. No es falta" y "Sigan, sigan. No es falta".
Finalmente, el Atlético concluyó con un mensaje cargado de sarcasmo: "Esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y nos saquen de dudas. ¡Gracias por su colaboración! (Está claro que nosotros no sabemos hacerlo)". Con esta respuesta, el club deja en evidencia su profunda inconformidad y reabre el debate sobre la consistencia del arbitraje en el fútbol español.