Chumil supera la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña

La tercera etapa de la Vuelta a Cataluña 2026 se disputó este miércoles, dejando sensaciones mixtas para el representante guatemalteco Sergio Chumil. El oriundo de Tecpán, Chimaltenango, enfrentó una jornada exigente en la que, si bien no logró destacarse en la clasificación del día, cumplió con el objetivo principal de completar el recorrido en un pelotón competitivo y de alto nivel.
Chumil finalizó la etapa en la posición 125 con un tiempo de 3 horas, 45 minutos y 59 segundos, a 2 minutos y 26 segundos del ganador del día, el francés Dorian Godon, quien corre para el equipo INEOS Grenadiers. El guatemalteco cruzó la meta junto a su compañero Mario Aparicio, quien terminó inmediatamente después en el puesto 126, reflejando el esfuerzo conjunto dentro de la escuadra.
Chumil puede remontar posiciones este jueves
En la clasificación general, el pedalista nacional se ubica en la posición 88, lo que representa un descenso de nueve puestos respecto a la jornada anterior. En el acumulado, Chumil registra un tiempo total de 11 horas, 34 minutos y 1 segundo, quedando a 4 minutos y 11 segundos del líder de la competencia, nuevamente Godon, quien ha demostrado un gran momento de forma al imponerse en dos etapas de esta edición.
A pesar del retroceso en la general, el panorama podría cambiar favorablemente para el guatemalteco en la cuarta etapa, programada para este jueves 26 de marzo. La jornada incluirá un recorrido montañoso de 173 kilómetros entre Mataró y Vallter, un terreno que se adapta mejor a las características de Chumil, especialista en la escalada. Esta será una oportunidad clave para recuperar posiciones y reafirmar su competitividad en una de las competencias más exigentes del calendario ciclístico.