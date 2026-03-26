Lester Martínez aclara lo relacionado con su regreso al país

Lester Martínez, el boxeador guatemalteco que el sábado pasado ganó el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el estadounidense Immanuwel Aleem, aclaró este día todo lo relacionado a su llegada en silencio y donde no hubo un recibimiento multitudinario ni público con medios de comunicación y autoridades gubernamentales.
Mediante sus historias de Instagram, Lester Martínez tuvo que aclarar el tema que ha causado controversia dentro de las redes sociales. Su mensaje fue claro y contundente: "Nosotros no avisamos, no dijimos nada, porque solo quería llegar y ver a mi familia (mis papas y mi novia) e irme para mi casa".
Lester Martínez añadió: "Le están tirando mucho al futbol, a las autoridades de Guatemala (Gobierno) y de Petén (Municipales), déjenlos tranquilo, de una u otra manera cuando uno tiene buenos resultados es muy bien recibido".
El campeón interino también se refirió a que no pasó por un tema de ser o no humilde o agradecido con las personas, y en esa línea aseguró que se debió estrictamente a un tema de paz y tranquilidad.
"Tampoco es un tema de humildad, es un tema de paz y de tranquilidad. Venía desvelado, las horas por el vuelo; y estar parado hablando, que traqueteo se iba a armar ahí", aseguró el boxeador oriundo de San Benito, Petén.
Críticas a la afición
Tras su sonoro triunfo del pasado sábado en horas de la noche, el lunes se dio a conocer mediante redes sociales que Lester Martínez ya se encontraba en el país, y que había ingresado en horas de la madrugada.
El video mostraba únicamente a algunas personas trabajadoras del aeropuerto Internacional La Aurora felicitándolo y algunos pasajeros que esperaban la hora para abordar sus vuelos.
Esa situación llevó a páginas en Facebook emitir comentarios fuertes en contra del poco apoyo de la afición y de las autoridades de Gobierno para recibir al campeón interino Lester Martínez, situación que quedó clara este día que fue por decisión propia de no haber avisado sobre su fecha y hora de ingreso al país debido a un tema de cansancio.