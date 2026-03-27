 Bolivia desteja triunfo de la "Verde" ante Surinam
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Bolivia vibra entre pantallas gigantes y festejos por el triunfo de la "Verde"

En La Paz, la Alcaldía habilitó un gran escenario en el centro de la ciudad con una pantalla gigante, donde hubo música y danzas folclóricas.

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Bolivia se encuentra a un país de clasificar a la Copa del Mundo de la FIFA
Bolivia se encuentra a un país de clasificar a la Copa del Mundo de la FIFA / FOTO: EFE

Miles de hinchas de la Selección de Bolivia pasaron del nerviosismo a la euforia en las calles del país ante pantallas gigantes de televisión con la victoria de remontada por 2-1 de su selección sobre Surinam que le da acceso al segundo y decisivo partido de la repesca por un cupo en el Mundial 2026.

La fiesta se desató tras el pitido final del partido jugado en el municipio mexicano de Guadalupe (Nuevo León).

La posibilidad de que la "Verde" acceda a un cupo en la próxima Copa del Mundo hizo que la afición boliviana reviva un sentimiento que no experimentaba desde la clasificación al Mundial de Estados Unidos 1994.

Las calles de las principales ciudades del país se llenaron de hinchas que vistieron la casaca verde y empuñaron la enseña patria rojo, amarillo y verde, en respaldo al equipo de Óscar Villegas, y que se reunieron en sus hogares, restaurantes y espacios públicos.

Bolivia deja sin Mundial a Surinam y está a un triunfo del gran objetivo

Los bolivianos juegan el martes 31 de marzo por un boleto mundialista tras 32 años de ausencia en las citas de la FIFA.

Fiesta en La Paz, Bolivia 

En La Paz, la Alcaldía habilitó un gran escenario en el centro de la ciudad con una pantalla gigante, donde antes del inicio del partido; hubo música y danzas folclóricas, como el tinku y la morenada, junto a otras, que expresaron la unidad nacional.

Freddy Flores, quien asistió con su pequeño hijo Santiago, dijo a EFE que vivir "después de tantos años" una sensación así llena a todos de "alegría, entusiasmo, unión y patriotismo".

La gran concentración de hinchas tomó forma cuando una banda de músicos entonó el himno nacional, para luego seguir la transmisión desde México.

El primer tiempo estuvo marcado por el apoyo intenso y constantes gritos de "Bo-bo-bo, li-li-li, via-via-via" cuando la Verde atacaba, y aplausos cuando la defensa neutralizaba los avances rivales.

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Centenas de aficionados salieron a las calles de La Paz para celebrar la victoria de remontada por 1-2 de la Verde sobre Surinam. - EFE

Bolivia festeja el gol de Miguel Terceros

En la segunda mitad, el gol de Surinam enmudeció a todos; la tensión se apoderó de los espectadores y la preocupación se disipó cuando Moisés Paniagua igualó la cuenta.

El gol de penalti anotado por Miguel Terceros desató la euforia.

La tensión llegó al máximo cuando el árbitro añadió 10 minutos y Bolivia tuvo que replegarse para sostener el resultado tras la salida de Miguel Terceros y Ramiro Vaca, dos de sus principales figuras.

El pitido final desató el festejo de la hinchada boliviana, que coreó el nombre de su país e hizo que desconocidos se abrazaran sin ocultar su felicidad.

Bolivia jugará el partido decisivo por la clasificación al Mundial 2026 el próximo martes a las 21:00 horas GT.

*Información EFE.

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