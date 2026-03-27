 Bolivia-Irak y Jamaica-Congo por dos boletos al Mundial 2026
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Bolivia-Irak y Jamaica-Congo por dos boletos al Mundial 2026

Del duelo entre jamaicanos y congoleños saldrá el último clasificado al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, edición que tendrá 48 participantes.

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Bolivia dejó a Surinam sin Mundial 2026
Bolivia dejó a Surinam sin Mundial 2026 / FOTO: EFE

Las selecciones de Bolivia y Jamaica avanzaron el jueves a los partidos decisivos de la repesca intercontinental por los últimos dos cupos libres en la edición 23 del Mundial 2026, que acogerá desde el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá a selecciones de 48 países.

Bolivia, que busca jugar un Mundial por cuarta vez en su historia y cortar una ausencia que ya dura 32 años, se medirá con Irak el 31 de marzo, mismo día en que Jamaica, decidida a repetir la experiencia obtenida en Francia 1998, chocará con República Democrática del Congo.

El ganador de la final de la repesca que jugarán Irak y Bolivia caerá en el grupo I del Mundial 2026 donde están emparejadas las selecciones de Francia, Senegal y Noruega.

El mejor entre Jamaica y República Democrática del Congo se sumará en el grupo K a los equipos de Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Clasificaciones de Bolivia y Jamaica

Moisés Paniagua y Miguel Terceros dieron este jueves con sus goles el golpe de timón al partido contra Surinam que ha puesto a Bolivia en la final del próximo martes contra Irak, cuyo único Mundial lo jugó precisamente en México, en 1986.

"La Verde" y los "Leones de la Mesopotamia" se enfrenarán en el estadio BBVA de la ciudad mexicana de Monterrey, mismo escenario en el que los dirigidos por Oscar Villegas derrotaron de remontada por 2-1 a la selección de Surinam, que se fue adelante con gol de Liam van Gelderen.

El estadio Akron, de la ciudad mexicana de Guadalajara, fue escenario de la victoria de Jamaica sobre Nueva Caledonia por 0-1 con un tanto de Bailey Cadamarteri. Y también acogerá la final del próximo martes entre los "Reggae Boyz" y los "Leopardos", que tienen una lejana historia en el Mundial, el de Alemania 1974, bajo el nombre de Zaire.

Finales de la repesca intercontinental:

  • Martes Santo, 31 de marzo: Irak-Bolivia en el estadio BBVA de Monterrey a las 15:00 horas GT
  • Martes Santos, 31 de marzo: República Democrática del Congo-Jamaica en el estadio Akron de Guadalajara a las 21:00 horas GT.
Bolivia deja sin Mundial a Surinam y está a un triunfo del gran objetivo

Los bolivianos juegan el martes 31 de marzo por un boleto mundialista tras 32 años de ausencia en las citas de la FIFA.

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