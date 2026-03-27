Brasil desconvoca a Raphinha para el duelo ante Croacia

El técnico de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, desconvocó este viernes al atacante Raphinha, del Barcelona, y al lateral derecho Wesley, del AS Roma, luego de que sufrieran lesiones musculares en el partido amistoso del jueves en que la Canarinha cayó por 1-2 frente a Francia en Foxborough, Estados Unidos.
Los dos internacionales fueron autorizados a regresar a sus respectivos clubes para continuar con el tratamiento y se perderán el amistoso del próximo martes en Orlando frente a Croacia, informó la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) en un comunicado.
Según la nota, ambos sintieron dolores en la región posterior de la pierna derecha durante el partido con Francia y los exámenes de imagen a los que fueron sometidos este viernes confirmaron que sufrieron lesiones musculares.
La CBF informó igualmente que Ancelotti se abstuvo de convocar a sustitutos de Raphinha y de Wesley para el siguiente amistoso.
Postura del Barcelona sobre lesión de Raphinha
En tanto, desde Barcelona, el club de Rapinha emitió una publicación en sus redes sociales para darle seguimiento al tema de la lesión del brasileño.
"Comunicado médico: Raphinha sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho según confirman las pruebas médicas que le ha hecho la CBF a raíz de las molestias que notó durante la disputa del Brasil-Francia", señaló la institución catalana.
Añadió: "Raphinha vuelve a Barcelona para empezar el tratamiento pertinente. El tiempo aproximado de recuperación es de cinco semanas".
Esto había dicho Ancelotti
"Raphinha jugó muy bien, después tuvo un problema al final del primer tiempo y tuvimos que cambiarlo", afirmó el técnico italiano en la rueda de prensa que concedió tras la derrota ante Francia.
El seleccionador, sin embargo, elogió el trabajo realizado por el atacante del Barcelona en el primer tiempo. "Raphinha ha tenido movimientos buenos sin balón", dijo.
*Información de EFE.