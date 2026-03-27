 Carlo Ancelotti se refiere a lesión de Raphinha con Brasil
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Carlo Ancelotti se refiere a lesión de Raphinha con Brasil

Asimismo, el técnico de la selección brasileña evitó hablar de Neymar, ausente en la "Canarinha".

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Raphinha salió lesionado del duelo Francia vs. Brasil
Raphinha salió lesionado del duelo Francia vs. Brasil / FOTO: EFE

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, comentó que a Raphinha "le molestó un poco el músculo al final del primer tiempo", por lo que tuvieron que cambiarlo en el encuentro amistoso que Brasil perdió 1-2 ante Francia en el Gillette Stadium de Massachusetts (Estados Unidos) durante la última ventana FIFA antes del Mundial.

"Raphinha jugó muy bien, después tuvo un problema al final del primer tiempo y tuvimos que cambiarlo, le molestó un poco el músculo y yo creo que lo van a evaluar mañana", apuntó el técnico italiano preguntado por EFE en rueda de prensa después de la derrota de Brasil ante Francia.

Ni Raphinha (45 minutos) ni Vinícius Jr. (90 minutos) tuvieron su mejor partido, sin poder generar ninguna ocasión clara de gol. Brasil acumula cuatro partidos seguidos sin sumar goles de ninguno de sus dos mejores atacantes.

Sin embargo, Ancelotti defendió que el trabajo hecho por los dos "está bien" y que, pese a que no marcaron ante Francia, no ve diferencia entre sus rendimientos con Barcelona, Real Madrid y la 'Canarinha'.

"Raphinha ha tenido movimientos buenos sin balón y 'Vini' siempre es peligroso", recalcó.

Kylian Mbappé pone a Brasil de Carlo Ancelotti en su sitio

A dos meses y días para el inicio del Mundial 2026, Brasil no convence.

Sobre Neymar

La afición del Gillette Stadium de la región de Boston, mayoritariamente brasileña, coreó tímidamente el nombre de Neymar Jr. pocos instantes después de que Francia marcara el 0-2 y sentenciara el partido, pero Ancelotti no se quiso posicionar al respecto. "Deberíamos hablar de los que estaban aquí, que han jugado, que han dado todo, que han dado la cara, han trabajado mucho y estoy satisfecho", señaló el italiano, que a su vez recordó que "hay mucha competencia" de cara a la lista final de Brasil para el Mundial 2026.

Neymar queda fuera de la nueva convocatoria de Brasil

La selección de Brasil definió su convocatoria para los amistosos de marzo y sorprendió con la ausencia de Neymar, aunque el atacante todavía no está descartado para el Mundial 2026.

Regresan las marcas a la Selección

La llegada de Carlo Ancelotti y una nueva gestión en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) han impulsado el regreso de patrocinadores a la selección con más Mundiales de la historia, tras la desbandada de marcas durante la anterior administración.

En los últimos meses, la CBF, bajo el mando de Samir Xaud, ha incorporado a su potente abanico de patrocinadores a cuatro importantes empresas: Uber, Volkswagen, la plataforma de entregas iFood y Sadia, una de las marcas del gigante cárnico MBRF.

Según fuentes del sector, se calcula que los acuerdos con esas cuatro compañías superan los 170 millones de reales (32,5 millones de dólares / 28 millones de euros) al año.

La CBF confía aún en cerrar otros dos patrocinios fijos hasta mediados de este año, cuando comenzará el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, y alcanzar los 250 millones de reales anuales (casi 50 millones de dólares).

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Carlo Ancelotti, actual técnico de la Selección de Brasil - EFE

*Información EFE.

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