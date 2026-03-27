Roberto Carlos visita Guatemala - Marzo 2026

La visita de Roberto Carlos a Guatemala dejó una huella imborrable entre los aficionados del fútbol y clientes de Bantrab, quienes vivieron una jornada única este viernes 27 de marzo. El legendario exjugador del Real Madrid y de la selección de Brasil fue el invitado principal del "Encuentro de Bienestar: Liderazgo y mentalidad ganadora", un evento que reunió a destacadas figuras del ámbito deportivo nacional como Saúl Phillip, María Fernanda Rossell, Sebastián Bini y Farley Castro.
Durante su estadía, el histórico lateral izquierdo expresó su entusiasmo por conocer el país y compartir con los aficionados. "Muchísima alegría de estar en Guatemala. He escuchado hablar de este país desde hace muchos años y, la verdad, el trato ha sido con mucho cariño y respeto hacia mí y hacia mi club, el Real Madrid; es algo enorme", afirmó, destacando el recibimiento cálido que tuvo desde su llegada.
Roberto Carlos habló sobre su visita al país
El brasileño también resaltó la pasión futbolera que se vive en territorio guatemalteco, dejando abierta la posibilidad de futuras visitas. "Solo tengo palabras de agradecimiento por este cariño tan fuerte, porque ya me di cuenta de que aquí hay mucho fútbol. Volveremos más veces también para disfrutar un poco más de la ciudad. Mañana nos vamos a Madrid otra vez, pero vamos a intentar disfrutar al máximo de nuestra cultura y también aprender de los demás", comentó ante los asistentes.
En cuanto a su mensaje para los formadores del fútbol base, Roberto Carlos fue claro en la importancia de la enseñanza y la paciencia. "Todos mis entrenadores han sido buenísimos conmigo. Me han enseñado la disciplina del entrenamiento, a controlar el balón, a pasar, a sentarme en el juego y a aprender nuevos movimientos", recordó. Asimismo, hizo un llamado a quienes trabajan con niños: "Les pido paciencia a los entrenadores que enseñan a los niños a jugar al fútbol con alegría. Ayer estuve en una escuela de fútbol donde uno de los niños preguntaba: ‘¿Qué tenemos que hacer para ser futbolistas?’. Ellos tenían esa ilusión de hacer historia".
El campeón del mundo también se mostró optimista sobre el futuro del fútbol guatemalteco, comparando su esencia con la tradición brasileña. "La escuela brasileña se parece mucho a lo que se vive en este país, y se nota claramente que aquí hay mucha calidad. Los jugadores de fútbol de aquí, dentro de poco, van a disputar un Mundial. Eso es importante para este país, por todo lo que hay detrás", expresó, generando ilusión entre los seguidores locales.
En su rol actual como embajador del Real Madrid, el exdefensor reflexionó sobre su carrera y el significado de representar a una institución de talla mundial. "Los jugadores que tienen la suerte que yo tuve saben lo que significa este camino, y de ello solo tengo palabras de agradecimiento, especialmente hacia los aficionados del Real Madrid y hacia nuestro grupo, por la forma en que todo se ha dado. Soy creyente y espero seguir muchas veces más vinculado al fútbol. Ya no puedo jugar porque soy una persona mayor, pero sigo cerca de este deporte", señaló.
El legado de Roberto Carlos está respaldado por un impresionante palmarés tanto a nivel de clubes como de selección. Con el Real Madrid conquistó múltiples títulos, entre ellos cuatro Ligas de España y tres Ligas de Campeones de la UEFA, consolidándose como uno de los mejores laterales izquierdos de la historia. Además, durante su paso por el fútbol europeo también sumó títulos en otras competiciones internacionales y domésticas.
Con la selección de Brasil, su carrera alcanzó la cima en la Copa Mundial de la FIFA 2002, donde se proclamó campeón del mundo. Asimismo, fue parte de un equipo histórico que ganó dos Copas América y una Copa Confederaciones, siendo protagonista de una generación dorada del fútbol brasileño. Su potencia, precisión en los tiros libres y recorrido incansable por la banda lo convirtieron en un referente mundial.