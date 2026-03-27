 Xelajú y Cobán Imperial con fuerte lucha por el liderato
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Xelajú y Cobán Imperial con fuerte lucha por el liderato

Por su parte, Comunicaciones y Mixco esperan la oportunidad para sorprender y ganarse el liderato de los "Superchivos".

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Xelajú y Cobán Imperial son el líder y sublíder del Clausura 2026, respectivamente
Xelajú y Cobán Imperial son el líder y sublíder del Clausura 2026, respectivamente / FOTO: Alex Meoño y Cobán Imperial

En medio del partido amistoso internacional entre Argelia vs. Selección Nacional de Guatemala, la fecha FIFA, la repesca UEFA y la eliminatoria intercontinental que se celebra en México, la Liga Nacional de Guatemala no detiene su actividad y este fin de semana se realizará la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, dejando así solamente seis fechas más por disputar en la fase regular previo a disputarse la fase final donde ya la fiesta estaría preparada para ocho clubes que pelearán por el título nacional. Antigua G. F. C. es el bicampeón vigente y busca un histórico tricampeonato. Xelajú es el equipo que sale a la defensa del liderato. 

Sin la presencia de seleccionados, quienes estarían en ese momento viajando de Italia a Guatemala, la décimo sexta fecha del Clausura 2026 arrancará este sábado 28 de marzo con tres compromisos: Mixco vs. Antigua (15:00 horas), Municipal vs. Malacateco (18:00 horas) y Xelajú vs. Guastatoya (20:00 horas). Al día siguiente, el domingo 29, los tres juegos son: Aurora vs. Achuapa (11:00 horas), Mictlán vs. Cobán Imperial (15:00 horas) y Marquense vs. Comunicaciones (19:00 horas).

Conoce la programación de la Liga Nacional durante la Semana Santa 2026

Para la llamada “Semana Mayor”, el futbol de Guatemala experimentará las fechas 17 y 18 del Clausura 2026 con trascendentales partidos.

Xelajú a defender su primer liderato

En la fecha 15 y tras derrotar a Comunicaciones, Xelajú tomó por primera vez el liderato del Clausura 2026 de la Liga Nacional, el cual ha estado en poder de solo tres equipos: Cobán Imperial, Comunicaciones y Municipal.

Xelajú y Cobán Imperial tienen 26 puntos, pero por diferencia de gol, +12 para los quetzaltecos y +9 para cobaneros, los "Lanudos" tomaron esa primera posición y tratarán de defenderla el sábado ante Guastatoya; necesitarían de un triunfo para acaparar ese lugar por segunda fecha consecutiva. 

Cobán Imperial que visita a Atlético Mictlán el domingo espera una derrota o empate de Xelajú para ir motivado a tierra jutiapaneca y conseguir un triunfo que le devolviese esa primera posición.

Detrás del "Superchivo" y el "Príncipe Azul" están Comunicaciones con 25 puntos y Mixco con 23 unidades, ambos con posibilidad de ser primer lugar, aunque quedan a la espera del tropiezo del líder y sublíder.

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Calendario de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 - EU Digital

Lucha por la permanencia

Comunicaciones visita a Deportivo Marquense en el último juego de la jornada y el resultado será fundamental para ambos equipos. Los "Cremas" no se pueden dar el lujo de perder nuevamente ya que eso les dejaría mal parados frente a la zona roja del descenso, pero los "Leones Amarillos del Occidente" tampoco pueden perder ya que eso significaría dar un paso atrás en la lucha de salvar la categoría.

En la lucha por la permanencia, Achuapa y Marquense con 40 y 41 puntos respectivamente están perdiendo la lucha y de momento ocupan las casillas del descenso, pero sus rivales están cerca: Guastatoya con 42 puntos, Malacateco con 44 y Comunicaciones con 45. 

Tres derrotas consecutivas y Comunicaciones queda a cuatro puntos del descenso

La situación es crítica para el “Albo”, ya que si mañana Marquense suma en su visita al Antigua, el “Crema” queda a tres unidades de la zona del descenso.

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