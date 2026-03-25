Programación de la Liga Nacional durante la Semana Santa

La próxima semana gran parte del mundo conmemorará la Semana Santa 2026, y a pesar de ser un periodo de reflexión, renovación espiritual enfocado en la pasión, muerte y resurrección de Jesús; pero el futbol a nivel nacional y mundial no se detiene y varios partidos están programado para la Semana Mayor, que incluye, por lo menos en Guatemala, duelos entre semana y fin de semana.
Liga Nacional de Guatemala
La liga guatemalteca celebrará este fin de semana su fecha 16, donde Xelajú, que por primera vez alcanzó el liderato lo defenderá para llegar a la Semana Santa en la primera posición.
Fecha 17 del Clausura 2026
- Miércoles Santo, 1 de abril: Cobán Imperial vs. Aurora (15:00 horas), Antigua vs. Mictlán (18:00 horas) y Marquense vs. Xelajú (20:00 horas)
- Jueves Santo, 2 de abril: Achuapa vs. Municipal (15:00 horas), Comunicaciones vs. Mixco (17:00 horas) y Malacateco vs. Guastatoya (19:00 horas)
Fecha 18 del Clausura 2026
- Sábado de Gloria, 4 de abril: Aurora vs. Antigua (11:00 horas)
- Domingo de Resurrección, 5 de abril, Mictlán vs. Comunicaciones (15:00 horas), Municipal vs. Cobán Imperial (18:00 horas) y Xelajú vs. Malacateco (20:00 horas)
- Lunes de Pascua, 6 de abril: Guastatoya vs. Achuapa (19:00 horas)
- Martes 7 de abril: Mixco vs. Marquense (15:00 horas)
La Liga Nacional de Guatemala tiene dos atractivos en la actualidad. Primero, es la lucha por el liderato del campeonato; segundo, la lucha por la permanencia, donde ya está metido de nuevo Comunicaciones (a 4 puntos del descenso).
Xelajú (26 puntos), Cobán Imperial (26), Comunicaciones (25) y Mixco (23) son los cuatro equipos que en las siguientes jornadas se juegan el liderato del Clausura 2026.
Por su parte, en la lucha por el no descenso, actualmente los condenados sería Achuapa (posición 12 con 40 puntos) y Marquense (posición 11 con 41 puntos), pero clubes como Mictlán y Comunicaciones, ambos con 45 puntos; Malacateco (44 puntos) y Guastatoya (42) están cerca de llegar a la zona roja del acumulado.