Picante declaración del Dibu Martínez sobre la Finalissima

La victoria de Selección Argentina por 2-1 ante Mauritania en La Bombonera dejó más dudas que certezas. A pesar del resultado favorable, el rendimiento colectivo encendió señales de alerta en un equipo que se prepara para defender su corona en el Mundial 2026. Tanto el entrenador Lionel Scaloni como varios futbolistas coincidieron en la autocrítica, pero fue Emiliano Martínez quien tomó la voz cantante con declaraciones contundentes.
El arquero, conocido por su personalidad frontal, no ocultó su inconformidad tras el partido y calificó el desempeño del equipo con dureza. "Bastante flojo, la verdad. Para mí fue uno de los partidos que peor jugamos que sea un amistoso. Faltó mucha intensidad, faltó juego, faltó velocidad. Es algo que hay que analizar y cada vez que nos ponemos la camiseta de la Selección hacerlo un poco mejor", expresó ante las cámaras de TyC Sports.
El 'Dibu' Martínez también se refirió a la Finalissima
Durante el encuentro, Martínez fue clave para sostener la ventaja, con varias intervenciones que evitaron el empate temprano del rival. Sin embargo, el gol recibido en la última jugada le impidió cerrar otra valla invicta, algo que también sumó a su frustración. "Obviamente trato de aparecer cuando me toca. Nos llegaron demasiado, pero bueno se ganó. Al rival no lo conocíamos mucho, y ellos se jugaron la vida. Pero hay que tener un poquito más de corazón", afirmó, dejando en claro que el equipo no puede permitirse concesiones, sin importar el contexto.
Consultado sobre si este rendimiento representa un llamado de atención de cara a la próxima Copa del Mundo, el guardameta bajó el tono de alarma, pero insistió en los aspectos a corregir. "No, porque faltó intensidad nomás. No faltó juego, faltó intensidad. Faltó un poco de solidez defensiva. Un poco más de convicción a la hora de defender", explicó. Además, recordó que el proceso previo al título en Qatar tuvo características similares: "No jugamos partidos importantes y al final hicimos un gran Mundial. Eso va partido a partido y nosotros tenemos la experiencia de llegar lejos".
En el cierre, Martínez dejó una de las frases más llamativas al referirse a la cancelación de la Finalissima frente a España. "Menos mal, si jugábamos así, perdíamos...", lanzó con ironía. Más allá del tono, su mensaje es claro: la Albiceleste sabe que el margen de error es mínimo y que el prestigio conseguido obliga a mantener un estándar alto. La victoria ante Mauritania suma en lo numérico, pero el verdadero triunfo será recuperar la intensidad y la identidad que la llevaron a lo más alto del fútbol mundial.