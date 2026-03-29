 Alberto González destaca en la Media Maratón de Berlín
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Alberto González con destacada actuación en la Media Maratón de Berlín

El guatemalteco Alberto González destacó en Berlín al finalizar en la posición 17 y tercero en su categoría, en una prueba ganada por el keniata Andrea Kiptoo.

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Alberto González en la Media Maratón de Berlín 2026 - FDNA
Alberto González en la Media Maratón de Berlín 2026 / FOTO: FDNA

El atleta guatemalteco Alberto González firmó una destacada actuación en la Media Maratón de Berlín al completar el recorrido con un tiempo de 1:01:24. El fondista nacional logró ubicarse en la posición 17 de la clasificación general y alcanzó el tercer lugar en su categoría, compitiendo frente a corredores de élite mundial. Su desempeño reafirma el crecimiento del atletismo guatemalteco en escenarios internacionales de alto nivel.

La prueba, celebrada en la capital alemana, tuvo como vencedor al keniata Andrea Kiptoo, quien cruzó la meta con un registro de 59:11. Compartió el mismo tiempo con su compatriota Denis Kipkemoi, quien desempeñó el rol de liebre y no disputó el esprint final. El podio lo completó el alemán de origen eritreo Amanal Petros, quien llegó once segundos después con un tiempo de 59:22.

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Resultados de la media maratón de Berlín 2026 - RR.SS.

Alberto González se codea con los mejores del mundo

Con la icónica Puerta de Brandeburgo como telón de fondo, Kiptoo conquistó su primer título en esta distancia dentro de una de las competencias más prestigiosas del calendario internacional. El triunfo llega tras haber sido segundo en Nápoles semanas antes, consolidando así su progresión en el circuito europeo.

La 45 edición del medio maratón reunió a más de 40.000 corredores provenientes de 134 países, confirmando su carácter global. Tras la carrera, la Federación Deportiva Nacional de Atletismo expresó su reconocimiento al atleta guatemalteco con el mensaje: "La Federación Deportiva Nacional de Atletismo felicita a Alberto González por este gran resultado y le desea muchos éxitos en sus próximos retos", destacando el orgullo que representa su desempeño para el país.

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