Entre procesiones y títulos: la vida de Rafael Morales

Rafael Humberto Morales de León, conocido en el fútbol guatemalteco como "El Cucurucho", ha construido una trayectoria que lo coloca entre los jugadores con más partidos disputados en la historia de la Liga Nacional. Nacido el 6 de abril de 1988 en Jocotenango, Sacatepéquez, Morales se ha convertido en un referente indiscutible de Comunicaciones, club en el que es considerado ídolo, leyenda y multicampeón. Su constancia, disciplina y liderazgo dentro del campo lo han llevado a ser una figura respetada tanto por compañeros como por aficionados.
Más allá de su carrera deportiva, Morales destaca por una profunda devoción religiosa que forma parte esencial de su identidad. Su apodo, "El Cucurucho", no es casualidad, sino un reflejo de su compromiso con las tradiciones de la Semana Santa en Antigua Guatemala. Desde joven ha participado cargando en las procesiones, una práctica que mantiene siempre que sus compromisos futbolísticos se lo permiten, evidenciando el equilibrio entre su fe y su profesión.
El recuerdo de Rafa Morales en 2016
Uno de los momentos más significativos en su vida ocurrió el Viernes Santo de 2016, cuando la selección de Guatemala enfrentó a Estados Unidos en las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Aquel día, el combinado nacional logró una histórica victoria 2-0 y el fue el autor de uno de los goles del partido, pero para Morales implicó un sacrificio personal importante: ceder su turno para cargar en la procesión. Recordando ese episodio, el propio jugador expresó: "Siempre lo he dicho, acostumbro cargar al Señor de la Escuela de Cristo, pero lamentablemente no se me dio, pero era un partido vital y qué partido el que disputamos".
En el marco de la Semana Santa 2026, la figura de Rafael Morales adquiere un significado especial, al representar la unión entre la pasión por el fútbol y la devoción espiritual. Su historia demuestra que ambas dimensiones pueden coexistir, aunque en ocasiones impliquen decisiones difíciles. Sin embargo, como él mismo ha comprobado a lo largo de su carrera, el fútbol siempre ofrece nuevas oportunidades, reafirmando que la entrega y la fe, dentro y fuera del campo, terminan dando sus frutos.