Real Madrid: Álvaro Arbeloa recupera a siete internacionales

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, recuperó efectivos a 72 horas del encuentro que disputará frente al Mallorca. Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Gonzalo García y Brahim Díaz regresaron de sus compromisos internacionales para entrenarse con el conjunto blanco.
El técnico Álvaro Arbeloa espera a Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Fede Valverde, David Alaba, Franco Mastantuono y Arda Güler, que se reincorporarán en las próximas horas para trabajar junto al resto de sus compañeros.
La web oficial del Real Madrid certificó la presencia de siete jugadores internacionales que, aparentemente, regresaron de sus encuentros sin ningún tipo de molestias.
Mbappé encabeza lista de internacionales
El francés Kylian Mbappé encabezó la nómina de regresos y, después de jugar 66 minutos frente a Brasil y 12 ante Colombia, se entrenó junto al resto del grupo con total normalidad. Igual que sus compañeros de selección, Tchouaméni y Camavinga, que trabajaron a las órdenes de Arbeloa sin incidencias.
Rüdiger, con poca presencia en la selección alemana (disputó sólo 45 minutos en dos partidos), se ejerció en el interior de las instalaciones de la Ciudad Real Madrid de Valdebebas, mientras que Huijsen, Gonzalo y Brahim, hicieron trabajo de recuperación.
El primero, fue titular con España en el empate sin goles frente a Egipto y disputó todo el encuentro; el segundo, marcó un doblete contra Chipre con la sub-21 y marcó otro tanto a Kosovo a lo largo de 158 minutos; y el tercero, con Marruecos, acumuló un total de 125 minutos.
Para la siguiente sesión, si no hay sorpresas, Arbeloa contará con todos sus jugadores internacionales. Bellingham, Alaba, Vinícius, Valverde, Mastantuono y Güler se unirán a la larga lista de internacionales del Real Madrid que han disputado amistosos con sus selecciones o, en el caso de Güler, duelos trascendentales tras los que ha conseguido clasificarse con Turquía para disputar el próximo Mundial.
En el capítulo de lesiones, Thibaut Courtois, Ferland Mendy y Rodrygo Goes, continuaron con sus procesos de recuperación, mientras que Dani Ceballos y Eder Militao dieron un paso más hacia su reaparición tras completar todo el entrenamiento.
*Información EFE.