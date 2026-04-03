 Al Nassr: Cristiano Ronaldo regresa con un doblete
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Al Nassr: Cristiano Ronaldo regresa con un doblete

El astro portugués suma 967 goles en su carrera con los dos firmados ante el Al Najma.

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Cristiano Ronaldo marcó doblete con el Al Nassr
Cristiano Ronaldo marcó doblete con el Al Nassr / FOTO: @AlNassrFC_EN

El portugués Cristiano Ronaldo regresó a los terrenos de juego después de más de un mes de baja por lesión y llevó a su equipo, el Al Nassr, a la victoria contra el Al Najma (5-2) con un doblete que eleva su registro anotador a los 967 tantos.

El luso, que ha estado 34 días sin pisar un campo de fútbol por la lesión muscular que sufrió el 28 de febrero pasado, retornó en el choque de la vigésima séptima jornada, ante el colista.

El cuadro de su compatriota Jorge Jesús sumó su decimoquinta victoria seguida, decimocuarta en la Liga de Arabia Saudí, aunque no acabó con la resistencia de su rival hasta la segunda parte.

El Al Nassr, líder de la competición, se encontró con un gol en contra en el minuto 44 cuando Rakan Al Tulayhi puso por delante al Al Najma, pero en dos minutos del añadido antes del descanso enderezó la situación gracias a Abdullah Al Hamdan y al senegalés Sadio Mane.

Doblete de Cristiano Ronaldo

Al inicio de la segunda parte, el brasileño Felippe Cardoso estableció un nuevo empate que se rompió con el doblete de Cristiano Ronaldo, que hizo el tercero de su equipo de penalti en el 56 y el cuarto en el 73, al aprovechar un pase desde la derecha de Nawaf Boushal.

Cristiano Ronaldo fue sustituido a diez minutos del final y Sané, en el añadido, hizo el tanto que redondeó la goleada local.

Ronaldo acumula ya 967 goles en su carrera con los dos firmados frente el Al Najma, que sumó su sexta derrota consecutiva. El Al Nassr, además, afianza el primer puesto de la tabla con seis puntos de ventaja sobre el Al Hilal.

Cristiano Ronaldo tendrá un gran reto este 2026 cuando con su selección, Portugal, participe en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. 

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Cristiano Ronaldo marcó doblete con el Al Nassr - @AlNassrFC

*Información EFE.

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