El Bayern elogia al Real Madrid y reconoce su jerarquía

El respeto por la historia y el peso competitivo del Real Madrid volvió a quedar de manifiesto en la antesala de un nuevo capítulo europeo frente al Bayern Múnich. En la previa del duelo de cuartos de final de la UEFA Champions League tanto el cuerpo técnico como los jugadores del conjunto bávaro coincidieron en destacar la magnitud del desafío que supone visitar el Santiago Bernabéu, un escenario históricamente adverso para muchos rivales.
El entrenador Vincent Kompany no dudó en calificar el enfrentamiento como "quizá el partido más complicado que se puede jugar fuera de casa" en esta competición. Sus palabras reflejan no solo la dificultad táctica del encuentro, sino también el respeto hacia un equipo acostumbrado a crecerse en los momentos decisivos. Kompany subrayó la necesidad de que su equipo alcance su mejor versión, consciente de que cualquier error puede ser determinante ante un rival de tal jerarquía.
En el Bayern Múnich respetan al Real Madrid
Por su parte, Joshua Kimmich profundizó en el análisis al resaltar el estilo particular del conjunto blanco, al que describió como peligroso en múltiples facetas del juego. El mediocampista alemán también hizo énfasis en la atmósfera del Bernabéu, calificándola como "especial" e "impresionante", recordando incluso sus visitas previas en las que, pese a buenos desempeños, el Bayern no logró llevarse resultados favorables. Además, reconoció la capacidad del Madrid para gestionar los tiempos del partido, una virtud que ha sido clave en sus recientes éxitos europeos.
Los elogios no se limitaron al colectivo, sino que también alcanzaron a figuras individuales como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, señalados como jugadores determinantes capaces de inclinar la balanza en cualquier momento. Sin embargo, tanto Kompany como Kimmich coincidieron en que la clave estará en el rendimiento grupal. Conscientes de la historia y el poderío del rival, el Bayern afronta el desafío con respeto, pero también con la convicción de competir de igual a igual ante uno de los gigantes del fútbol mundial.