El Bayern recupera a Kane para el duelo ante el Real Madrid

La presencia de Harry Kane en el partido ante el Real Madrid ha dejado de ser una incógnita y se perfila como una de las grandes noticias previas al duelo de cuartos de final de la UEFA Champions League. El delantero del Bayern Múnich entrenó con normalidad este lunes junto al resto del plantel, disipando las dudas que surgieron tras su reciente lesión de tobillo.
El atacante inglés había encendido las alarmas luego de sufrir molestias durante una sesión con su selección nacional. Como consecuencia, no pudo participar en el compromiso de Inglaterra frente a Japón y también se perdió el encuentro liguero ante el Friburgo. Esta situación generó preocupación en el entorno del Bayern, que temía no contar con su máxima referencia ofensiva para uno de los partidos más exigentes de la temporada.
Kane apunta a la titularidad contra el Real Madrid
Sin embargo, la evolución de Kane ha sido positiva y su recuperación llegó en el momento justo. El club bávaro confirmó que el delantero completó el entrenamiento sin inconvenientes antes del viaje a Madrid. De esta manera, el técnico Vincent Kompany recupera a una pieza clave en su esquema, un futbolista que ha firmado una campaña sobresaliente con 48 goles y cinco asistencias en todas las competiciones.
El enfrentamiento entre Real Madrid y Bayern Múnich se disputará este martes 7 de abril a las 13:00 horas (horario de Guatemala) en el emblemático Estadio Santiago Bernabéu. Este choque marcará el inicio de una serie que promete emociones intensas, con dos gigantes del fútbol europeo y con Kane listo para ser protagonista en uno de los escenarios más exigentes del continente.