Vinícius rompe el silencio sobre la salida de Xabi Alonso

El delantero brasileño Vinícius Júnior rompió su silencio sobre la etapa que vivió bajo las órdenes de Xabi Alonso, dejando declaraciones contundentes que evidencian una desconexión futbolística durante ese periodo en el Real Madrid. En la antesala del enfrentamiento frente al Bayern Múnich, el atacante brasileño fue directo: "No ha sido posible conectar con lo que Xabi quería y lo que el equipo quería. Fue un momento de aprendizaje", reconociendo así las dificultades que marcaron esa etapa.
Uno de los episodios más recordados fue su sustitución en un partido clave, situación que el propio jugador calificó como complicada. "Fue un momento difícil porque jugaba muchos partidos. Pero cada entrenador tiene sus métodos", explicó. Además, no dudó en hacer autocrítica sobre su reacción: "No fue un momento bonito", admitió, añadiendo que con el tiempo logró analizar la situación con mayor madurez: "Soy joven y cada día es una experiencia nueva en la que puedes mejorar".
Vinícius elogió a Arbeloa
En contraste, Vinícius destacó el cambio positivo que ha experimentado con la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo. "Con Arbeloa he tenido una conexión especial como tuve con Ancelotti. Siempre me ha dejado claro lo que quiere de mí", afirmó, dejando claro que la comunicación ha sido clave en su rendimiento. A pesar de atravesar una racha sin goles, el brasileño se mostró optimista: "Creo que nunca había estado tanto tiempo sin marcar goles. He aprendido de este mal momento y quiero seguir aprendiendo. Los mejores jugadores siempre dan la vuelta".
El atacante también abordó su futuro en el club, mostrando tranquilidad respecto a su renovación. "Ojalá pueda seguir aquí por mucho tiempo... Es el club de mis sueños, estoy feliz cada día y quiero seguir aquí por muchos años", aseguró, dejando ver su compromiso con el equipo. Asimismo, defendió su relación dentro del campo con Kylian Mbappé, respondiendo a las críticas: "Tenemos que estar conectados mañana. Tengo una conexión increíble con él dentro y fuera del campo".
Finalmente, Vinícius aprovechó para pronunciarse sobre el racismo en el fútbol, un tema que le ha afectado directamente. "Pasa muchas veces y ojalá podamos seguir esta lucha... No digo que España, Alemania o Portugal sean países racistas. Pero hay racistas", expresó con firmeza. Con estas declaraciones, el brasileño no solo analizó su presente deportivo, sino que también reafirmó su crecimiento personal y su compromiso con causas que trascienden el terreno de juego.