Vinícius invita a Lamine Yamal "a luchar contra el racismo"

El compromiso de Vinícius Júnior contra el racismo en el fútbol ha sido uno de los temas más relevantes en los últimos años. Durante su etapa en el Real Madrid, el extremo brasileño ha enfrentado diversos episodios de discriminación que lo han marcado profundamente, tanto dentro como fuera del campo. Lejos de guardar silencio, el jugador ha decidido convertir estas experiencias en una causa personal, alzando la voz para denunciar cada incidente y visibilizar una problemática que continúa presente en distintos estadios del mundo.
Con el paso del tiempo, Vinícius ha adoptado una postura cada vez más firme frente a estos actos, generando un impacto que trasciende lo deportivo. Sin embargo, los casos de racismo siguen repitiéndose, lo que evidencia que aún queda mucho por hacer. En este contexto, el brasileño ha extendido su mensaje a nuevas generaciones de futbolistas, entre ellos Lamine Yamal, joven promesa del FC Barcelona, quien recientemente también fue víctima de insultos racistas.
El mensaje de Vinícius a Lamine Yamal
Los hechos que involucraron a Yamal, vinculados a cánticos ofensivos durante un encuentro reciente, reflejan que el problema no distingue edades ni trayectorias. Ante esta situación, Vinícius no dudó en enviarle un mensaje de apoyo y, al mismo tiempo, una invitación a sumarse activamente a la lucha. "Pasa muchas veces y ojalá podamos seguir esta lucha. Es importante que Lamine hable, puede ayudar a los demás", expresó el brasileño, subrayando la responsabilidad que tienen los jugadores con mayor visibilidad.
El futbolista también hizo énfasis en las desigualdades sociales que agravan esta problemática, destacando que no todas las personas cuentan con los mismos recursos para defenderse. "Somos famosos, tenemos dinero, podemos equilibrar estas cosas, pero los pobres tienen más dificultades que nosotros. Tenemos que estar juntos", reiteró.
Además, evitó señalar a países específicos como responsables directos, aunque reconoció que el racismo es un fenómeno global: "No digo que España, Alemania o Portugal sean países racistas. Pero hay racistas". Con estas palabras, Vinícius refuerza la idea de que la lucha contra la discriminación debe ser colectiva y constante.