 Hansi Flick protege a Lamine Yamal de las críticas
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Hansi Flick protege a Lamine Yamal de las críticas

"Puede cometer errores, pero siempre lo protegeré", aseguró Hansi Flick sobre Lamine Yamal, destacando su talento y juventud.

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Hansi Flick, técnico del FC Barcelona - EFE
Hansi Flick, técnico del FC Barcelona / FOTO: Agencia EFE

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha salido en defensa del joven talento Lamine Yamal en la antesala de un compromiso clave por la Liga de Campeones de la UEFA frente al Atlético de Madrid. El técnico alemán dejó claro que su prioridad es proteger al futbolista, destacando su juventud y enorme potencial. "Siempre" lo respaldará, incluso en los momentos en que cometa errores, subrayando que se trata de un jugador "fantástico" que aún está en proceso de crecimiento.

Durante la rueda de prensa, Flick abordó la reacción de Yamal en el último encuentro de LaLiga, donde el atacante abandonó el campo visiblemente molesto a pesar de la victoria 1-2 en el estadio Metropolitano. El entrenador restó dramatismo a la situación y contextualizó el comportamiento del jugador dentro de su edad y carácter competitivo. "Lo que tenemos que entender es que Lamine tiene 18 años y es un jugador increíble. Cuando ves los partidos otra vez, ves que hace cosas increíbles. Solo tiene 18 años. Se marchó de cinco jugadores y casi marcó. Se fue frustrado. Es emocional y eso es bueno. Yo lo apoyo", afirmó.

Flick sale en defensa de Lamine Yamal

Flick también hizo un llamado a reducir el ruido mediático que rodea al equipo, insistiendo en que no todo debe convertirse en polémica. En su análisis, el entrenador destacó que la exigencia y la atención que recibe el joven delantero deben manejarse con equilibrio. Aun así, no escatimó en elogios hacia el ‘10’ azulgrana, dejando entrever que su proyección es excepcional dentro del fútbol europeo actual.

"Es un gran jugador, quizás el mejor en el futuro", expresó Flick, reafirmando su confianza en el desarrollo de Yamal. Para cerrar, el técnico reiteró su compromiso personal con el crecimiento del futbolista: "Es un jugador fantástico y tenemos que entender que tiene 18 años. Puede cometer errores, como todo el mundo, pero yo siempre lo protegeré".

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Hansi Flick, técnico del FC Barcelona - Agencia EFE

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