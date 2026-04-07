 La FIFA inicia procedimiento disciplinario contra España
Deportes

La FIFA inicia procedimiento disciplinario contra España

La RFEF es investigada por la FIFA después de que se reportara el cántico "Musulmán el que no bote" en el partido ante Egipto, recogido por el árbitro en su informe.

Compartir:
RCDE Stadium, en Cornellá, España - Selección Española de Fútbol
RCDE Stadium, en Cornellá, España. / FOTO: Selección Española de Fútbol

La FIFA ha abierto un expediente disciplinario contra la Real Federación Española de Fútbol a raíz de los incidentes registrados durante el amistoso entre España y Egipto, disputado en el RCDE Stadium de Cornellà. El organismo rector del fútbol mundial confirmó la apertura del procedimiento a través de un comunicado oficial, en el que subraya la gravedad de los hechos ocurridos en las gradas durante el encuentro.

El motivo principal de la investigación son los cánticos racistas que se escucharon durante el partido, entre ellos el ofensivo "Musulmán el que no bote", que rápidamente trascendió a nivel internacional. Estos comportamientos fueron consignados por el árbitro en el acta oficial, lo que activó automáticamente los protocolos disciplinarios y elevó el caso al Comité Disciplinario de la FIFA, encargado de evaluar posibles sanciones.

FIFA podría castigar a la RFEF

En cuanto a las consecuencias, la RFEF se expone a diferentes medidas, que podrían ir desde una multa económica hasta la imposición de campañas obligatorias contra el racismo en sus próximos compromisos internacionales. Aunque el cierre parcial o total del estadio no parece una opción probable en este caso, la resolución final dependerá del análisis detallado de los hechos y de la reincidencia o no en este tipo de conductas.

La FIFA, presidida por Gianni Infantino, ha mantenido en los últimos años una postura firme contra cualquier manifestación de racismo o xenofobia dentro del fútbol. Ejemplo de ello ha sido su respaldo a futbolistas como Vinícius Júnior, quien ha denunciado reiteradamente episodios de discriminación en distintas competiciones. Este nuevo expediente refuerza la línea de tolerancia cero que el organismo busca imponer en todos los niveles del deporte.

Foto embed
Selección de España vs. Egipto - @SEFutbol

En Portada

Transportistas urbanos incrementan un 60% el precio del pasajet
Nacionales

Transportistas urbanos incrementan un 60% el precio del pasaje

10:10 AM, Abr 07
Accidente químico: derrame de ácido nítrico deja tres heridos en zona 11t
Nacionales

Accidente químico: derrame de ácido nítrico deja tres heridos en zona 11

08:55 AM, Abr 07
Gobierno descarta que investigación arqueológica requiera cierre de la Usact
Nacionales

Gobierno descarta que investigación arqueológica requiera cierre de la Usac

07:30 AM, Abr 07
Comité arbitral reconoce error en el Atlético vs. Barcelonat
Deportes

Comité arbitral reconoce error en el Atlético vs. Barcelona

11:52 AM, Abr 07
La FIFA inicia procedimiento disciplinario contra Españat
Deportes

La FIFA inicia procedimiento disciplinario contra España

09:45 AM, Abr 07

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalNoticias de GuatemalaIránEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos