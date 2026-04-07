La FIFA inicia procedimiento disciplinario contra España

La FIFA ha abierto un expediente disciplinario contra la Real Federación Española de Fútbol a raíz de los incidentes registrados durante el amistoso entre España y Egipto, disputado en el RCDE Stadium de Cornellà. El organismo rector del fútbol mundial confirmó la apertura del procedimiento a través de un comunicado oficial, en el que subraya la gravedad de los hechos ocurridos en las gradas durante el encuentro.
El motivo principal de la investigación son los cánticos racistas que se escucharon durante el partido, entre ellos el ofensivo "Musulmán el que no bote", que rápidamente trascendió a nivel internacional. Estos comportamientos fueron consignados por el árbitro en el acta oficial, lo que activó automáticamente los protocolos disciplinarios y elevó el caso al Comité Disciplinario de la FIFA, encargado de evaluar posibles sanciones.
FIFA podría castigar a la RFEF
En cuanto a las consecuencias, la RFEF se expone a diferentes medidas, que podrían ir desde una multa económica hasta la imposición de campañas obligatorias contra el racismo en sus próximos compromisos internacionales. Aunque el cierre parcial o total del estadio no parece una opción probable en este caso, la resolución final dependerá del análisis detallado de los hechos y de la reincidencia o no en este tipo de conductas.
La FIFA, presidida por Gianni Infantino, ha mantenido en los últimos años una postura firme contra cualquier manifestación de racismo o xenofobia dentro del fútbol. Ejemplo de ello ha sido su respaldo a futbolistas como Vinícius Júnior, quien ha denunciado reiteradamente episodios de discriminación en distintas competiciones. Este nuevo expediente refuerza la línea de tolerancia cero que el organismo busca imponer en todos los niveles del deporte.