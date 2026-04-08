 En Vivo: Cuartos de Final PSG vs. Liverpool
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EN VIVO. Cuartos de final de Liga de Campeones: PSG vs. Liverpool

PSG y Liverpool se enfrentan este miércoles 8 de abril por los cuartos de final de la Champions League.

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Liverpool y PSG se enfrentaron en la Champions League 2024/25 - Archivo
Liverpool y PSG se enfrentaron en la Champions League 2024/25 / FOTO: Archivo

París Saint-Germain y Liverpool se reencuentran este miércoles en una eliminatoria que no solo promete intensidad futbolística, sino también una fuerte carga emocional. El recuerdo del cruce anterior sigue muy vivo, especialmente por lo ocurrido en Anfield el 11 de marzo de 2025, cuando un Gianluigi Donnarumma monumental sostuvo al conjunto parisino en la tanda de penaltis para sellar una clasificación que marcó el rumbo de ambos equipos.

Europe | UEFA Champions League - Quarter-finalsEurope | UEFA Champions League - Quarter-finals
PSG
Sistema: 4-3-3
Estado:
-
08/04/2026 - 13:00
Liverpool
Sistema: 4-2-3-1
Competición
UEFA Champions League - Quarter-finals - Europe
Fase
Cuartos de final - Jornada Quarter-finals
Árbitro
José María Sánchez Martínez, Spain

Relato del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 05/03
    PSG
    PSG 0 - 1 Liverpool
    UEFA Champions League | Finalizado

Últimos de PSG

  • 03/04
    PSG
    PSG 3 - 1 Toulouse
    Ligue 1 | Finalizado
  • 21/03
    Nice
    Nice 0 - 4 PSG
    Ligue 1 | Finalizado
  • 17/03
    Chelsea
    Chelsea 0 - 3 PSG
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 11/03
    PSG
    PSG 5 - 2 Chelsea
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 06/03
    PSG
    PSG 1 - 3 Monaco
    Ligue 1 | Finalizado

Últimos de Liverpool

  • 04/04
    Manchester City
    Manchester City 4 - 0 Liverpool
    FA Cup | Finalizado
  • 21/03
    Brighton
    Brighton 2 - 1 Liverpool
    Premier League | Finalizado
  • 18/03
    Liverpool
    Liverpool 4 - 0 Galatasaray
    UEFA Champions League | Finalizado
  • 15/03
    Liverpool
    Liverpool 1 - 1 Tottenham
    Premier League | Finalizado
  • 10/03
    Galatasaray
    Galatasaray 1 - 0 Liverpool
    UEFA Champions League | Finalizado

Estadísticas generales

PSG
Liverpool
0
Sin datos
0

Alineaciones

PSG
  • Matvey Safonov
  • Achraf Hakimi
  • Marquinhos
  • Willian Pacho
  • Nuno Mendes
  • Warren Zaïre-Emery
  • Vitinha
  • João Neves
  • Désiré Doué
  • Ousmane Dembélé
  • Khvicha Kvaratskhelia
Liverpool
  • Giorgi Mamardashvili
  • Joe Gomez
  • Ibrahima Konaté
  • Virgil van Dijk
  • Miloš Kerkez
  • Ryan Gravenberch
  • Alexis Mac Allister
  • Jeremie Frimpong
  • Dominik Szoboszlai
  • Florian Wirtz
  • Hugo Ekitiké

Desde entonces, el PSG inició una trayectoria ascendente que lo llevó a la gloria europea, mientras que los ‘reds’ arrastraron una campaña irregular, aunque lograron conquistar la Premier League con sufrimiento.

El PSG llega con confianza renovada: cuatro victorias consecutivas, una versión sólida en todas sus líneas y la recuperación de piezas clave como Ousmane Dembélé, quien vuelve a ser determinante en el frente de ataque. Luis Enrique parece haber encontrado el equilibrio justo en el momento más importante de la temporada. Con un once prácticamente consolidado y solo la ausencia de Bradley Barcola, todo apunta a que el tridente ofensivo estará respaldado por talento joven y dinamismo, elementos que han sido fundamentales en este resurgir.

Por su parte, Liverpool encara el duelo entre dudas y presión. La goleada sufrida recientemente ante el Manchester City en Copa ha encendido las alarmas, y su posición en liga compromete seriamente su clasificación a competiciones europeas. A esto se suman las bajas sensibles, como la de Alisson Becker y Wataru Endo, que obligan a reajustes importantes en el esquema de Arne Slot. La posible reaparición de Alexander Isak genera expectativa, pero su estado físico aún deja interrogantes en la antesala del encuentro.

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