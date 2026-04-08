En Vivo: Cuartos de Final PSG vs. Liverpool

París Saint-Germain y Liverpool se reencuentran este miércoles en una eliminatoria que no solo promete intensidad futbolística, sino también una fuerte carga emocional. El recuerdo del cruce anterior sigue muy vivo, especialmente por lo ocurrido en Anfield el 11 de marzo de 2025, cuando un Gianluigi Donnarumma monumental sostuvo al conjunto parisino en la tanda de penaltis para sellar una clasificación que marcó el rumbo de ambos equipos.
Relato del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
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05/03PSG 0 - 1 Liverpool
UEFA Champions League | Finalizado
Últimos de PSG
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03/04PSG 3 - 1 Toulouse
Ligue 1 | Finalizado
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21/03Nice 0 - 4 PSG
Ligue 1 | Finalizado
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17/03Chelsea 0 - 3 PSG
UEFA Champions League | Finalizado
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11/03PSG 5 - 2 Chelsea
UEFA Champions League | Finalizado
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06/03PSG 1 - 3 Monaco
Ligue 1 | Finalizado
Últimos de Liverpool
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04/04Manchester City 4 - 0 Liverpool
FA Cup | Finalizado
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21/03Brighton 2 - 1 Liverpool
Premier League | Finalizado
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18/03Liverpool 4 - 0 Galatasaray
UEFA Champions League | Finalizado
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15/03Liverpool 1 - 1 Tottenham
Premier League | Finalizado
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10/03Galatasaray 1 - 0 Liverpool
UEFA Champions League | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Matvey Safonov
- Achraf Hakimi
- Marquinhos
- Willian Pacho
- Nuno Mendes
- Warren Zaïre-Emery
- Vitinha
- João Neves
- Désiré Doué
- Ousmane Dembélé
- Khvicha Kvaratskhelia
- Giorgi Mamardashvili
- Joe Gomez
- Ibrahima Konaté
- Virgil van Dijk
- Miloš Kerkez
- Ryan Gravenberch
- Alexis Mac Allister
- Jeremie Frimpong
- Dominik Szoboszlai
- Florian Wirtz
- Hugo Ekitiké
Desde entonces, el PSG inició una trayectoria ascendente que lo llevó a la gloria europea, mientras que los ‘reds’ arrastraron una campaña irregular, aunque lograron conquistar la Premier League con sufrimiento.
El PSG llega con confianza renovada: cuatro victorias consecutivas, una versión sólida en todas sus líneas y la recuperación de piezas clave como Ousmane Dembélé, quien vuelve a ser determinante en el frente de ataque. Luis Enrique parece haber encontrado el equilibrio justo en el momento más importante de la temporada. Con un once prácticamente consolidado y solo la ausencia de Bradley Barcola, todo apunta a que el tridente ofensivo estará respaldado por talento joven y dinamismo, elementos que han sido fundamentales en este resurgir.
Por su parte, Liverpool encara el duelo entre dudas y presión. La goleada sufrida recientemente ante el Manchester City en Copa ha encendido las alarmas, y su posición en liga compromete seriamente su clasificación a competiciones europeas. A esto se suman las bajas sensibles, como la de Alisson Becker y Wataru Endo, que obligan a reajustes importantes en el esquema de Arne Slot. La posible reaparición de Alexander Isak genera expectativa, pero su estado físico aún deja interrogantes en la antesala del encuentro.