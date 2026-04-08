 Xelajú es sancionado por el Comité Disciplinario de Concacaf
Deportes

Xelajú M. C. es sancionado por el Comité Disciplinario de Concacaf

La multa es por diversos incidentes de seguridad y vandalismo, esto último ocurrido en alrededores del estadio Cementos Progreso.

Compartir:
Xelajú durante partido de Concacaf ante Monterrey
Xelajú durante partido de Concacaf ante Monterrey / FOTO: Alex Meoño

El Comité Disciplinario de la Concacaf sancionó al Xelajú M. C. con más de 140 mil quetzales por incidentes relacionados durante el partido ante Monterrey de México, correspondiente a la fase 1 de la Copa de Campeones Concacaf 2026, cuando se jugó en el estadio Cementos Progreso de la Ciudad Capital el pasado 4 de febrero.

El Comité Disciplinario de la Concacaf "establece que el Club Xelajú M.C. (GUA) incurrió en infracciones relativas a los derechos y asuntos comerciales de Concacaf, al no proporcionar oportunamente los enlaces requeridos para los gráficos del tablero de video; ingresar al estadio portando hieleras, productos y bolsas con marcas comerciales no autorizadas; y permitir que, durante el partido, un jugador se retirara la camiseta, exhibiendo un rastreador GPS con una marca comercial no autorizada visible".

Además, de diversos incidentes de falta de seguridad referentes a la evacuación logística de los grupos de aficionados por lo que hubo una advertencia al club por parte del Comité.

Hechos de violencia empañan el Xelajú vs. Guastatoya

Un grupo de aficionados locales atacó a la delegación visitante, que terminó con varias personas heridas.

Sanciones por temas de seguridad y el resarcimiento

Al referirse a los temas de seguridad, el Comité Disciplinario de Concacaf detalló: "Como consecuencia de diversos incidentes de seguridad (ingreso de bombas de humo y mantas no autorizadas por parte de aficionados del Xelajú y del Monterrey, la reacción inadecuada ante el uso de dichas bombas de humo y la revisión deficiente de los aficionados que permitió su acceso sin la debida autorización de Concacaf)", el Comité impone una multa de ocho mil dólares (unos 61 mil 161 quetzales)

Asimismo, se acusa a Xelajú de "actos de vandalismo cometidos en las inmediaciones del estadio Cementos Progreso por aficionados de Club Xelajú", acción que hace que el cuadro guatemalteco sea multado con 10 mil dólares (76 mil 452 quetzales). Así como el pago por concepto de resarcimiento de los daños causados al estadio, los cuales ascienden a 3 mil 290 quetzales; dicho monto por resarcimiento deberá pagarse en dólares americanos a Concacaf, quien posteriormente efectuará el pago correspondiente al estadio Cementos Progreso.

En total, Xelajú fue sancionado con 18 mil 430 dólares (unos 140 mil 901) por concepto de multas y resarcimiento, dinero que deberá ser pagado dentro de los 60 días siguientes a la recepción de esta decisión, a más tardar el 7 de junio de 2026.

La Concacaf también advierte a Xelajú que, "cualquier reincidencia podrá dar lugar a la imposición de sanciones más severas, de conformidad con la normativa aplicable".

Abre directo el PDF aquí.

En Portada

Denuncian irregularidades en elección de la USAC y piden anular procesot
Nacionales

Denuncian irregularidades en elección de la USAC y piden anular proceso

04:33 PM, Abr 08
Congreso avanza en aprobación de ley para modernizar el sistema portuariot
Nacionales

Congreso avanza en aprobación de ley para modernizar el sistema portuario

03:36 PM, Abr 08
Trump amenaza con aranceles a quien venda armas a Iránt
Internacionales

Trump amenaza con aranceles a quien venda armas a Irán

02:46 PM, Abr 08
Xelajú M. C. es sancionado por el Comité Disciplinario de Concacaft
Deportes

Xelajú M. C. es sancionado por el Comité Disciplinario de Concacaf

07:44 PM, Abr 08
Xelajú apunta a ser el primer clasificado a cuartos de finalt
Deportes

Xelajú apunta a ser el primer clasificado a cuartos de final

06:16 PM, Abr 08

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana SantaIránNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Real Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos