Xelajú es sancionado por el Comité Disciplinario de Concacaf

El Comité Disciplinario de la Concacaf sancionó al Xelajú M. C. con más de 140 mil quetzales por incidentes relacionados durante el partido ante Monterrey de México, correspondiente a la fase 1 de la Copa de Campeones Concacaf 2026, cuando se jugó en el estadio Cementos Progreso de la Ciudad Capital el pasado 4 de febrero.
El Comité Disciplinario de la Concacaf "establece que el Club Xelajú M.C. (GUA) incurrió en infracciones relativas a los derechos y asuntos comerciales de Concacaf, al no proporcionar oportunamente los enlaces requeridos para los gráficos del tablero de video; ingresar al estadio portando hieleras, productos y bolsas con marcas comerciales no autorizadas; y permitir que, durante el partido, un jugador se retirara la camiseta, exhibiendo un rastreador GPS con una marca comercial no autorizada visible".
Además, de diversos incidentes de falta de seguridad referentes a la evacuación logística de los grupos de aficionados por lo que hubo una advertencia al club por parte del Comité.
Sanciones por temas de seguridad y el resarcimiento
Al referirse a los temas de seguridad, el Comité Disciplinario de Concacaf detalló: "Como consecuencia de diversos incidentes de seguridad (ingreso de bombas de humo y mantas no autorizadas por parte de aficionados del Xelajú y del Monterrey, la reacción inadecuada ante el uso de dichas bombas de humo y la revisión deficiente de los aficionados que permitió su acceso sin la debida autorización de Concacaf)", el Comité impone una multa de ocho mil dólares (unos 61 mil 161 quetzales)
Asimismo, se acusa a Xelajú de "actos de vandalismo cometidos en las inmediaciones del estadio Cementos Progreso por aficionados de Club Xelajú", acción que hace que el cuadro guatemalteco sea multado con 10 mil dólares (76 mil 452 quetzales). Así como el pago por concepto de resarcimiento de los daños causados al estadio, los cuales ascienden a 3 mil 290 quetzales; dicho monto por resarcimiento deberá pagarse en dólares americanos a Concacaf, quien posteriormente efectuará el pago correspondiente al estadio Cementos Progreso.
En total, Xelajú fue sancionado con 18 mil 430 dólares (unos 140 mil 901) por concepto de multas y resarcimiento, dinero que deberá ser pagado dentro de los 60 días siguientes a la recepción de esta decisión, a más tardar el 7 de junio de 2026.
La Concacaf también advierte a Xelajú que, "cualquier reincidencia podrá dar lugar a la imposición de sanciones más severas, de conformidad con la normativa aplicable".