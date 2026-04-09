 Carlos Ruiz menciona a jugadores mejor que él
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Carlos Ruiz responde quiénes son los jugadores mejor que él

Para el "Pescado", David Beckham, Zlatan Ibrahimovi y Thierry Henry no son mejor que él.

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Carlos Ruiz habló sobre qué jugadores son mejore que él
Carlos Ruiz habló sobre qué jugadores son mejore que él / FOTO: EFE y archivo

El exseleccionado nacional de Guatemala, Carlos el "Pescado" Ruiz participó de un reto viral con personeros del Diario Olé, versión Estados Unidos-México, donde dejó respuestas interesantes al referirse qué jugadores son mejor que él.

Mediante un video publicado en Instagram de Olé USA-MEX, que tiene cobertura de la MLS, Liga MX, Concacaf, futbol internacional y el camino al Mundial 2026, Carlos Ruiz debía responde cuando escuchase el nombre de un futbolista mejor que él, y sus respuestas inmediatamente se volvieron virales, ya que de acuerdo al goleador de todos los tiempos en Selección de Guatemala, solo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Diego Maradona son superiores a él.

A Carlos Ruiz se le mencionaron al español David Villa, al sueco Zlatan Ibrahimović, al francés Thierry Henry, al mexicano Carlos Vela, al inglés David Beckham, al argentino Tadeo Allende, al estadounidense Landon Donovan, al irlandés Robbie Keane, al venezolano Josef Martínez y al inglés Wayne, done el goleador chapín guardó silencio.

Carlos Ruiz “tiene ilusión” de llegar a la Federación de Futbol

En redes sociales, Carlos Ruiz compartió una imagen que apunta a una eventual candidatura a la presidencia de la Federación de Futbol de Guatemala.

Superiores a Carlos Ruiz

Al ser nombrado los tres grandes astros del balompié mundial: Los argentinos Lionel Messi y Diego Maradona, y el portugués Cristiano Ronaldo, estos fueron los conceptos de Carlos Ruiz:

  • Messi: "Un fenómeno"
  • Ronaldo: "Increíble el monstruo"
  • Maradona: "Es el ídolo más grande y el mejor futbolista en la historia del futbol".

Carlos Ruiz, el mejor de la historia guatemalteca

Carlos Ruiz fue un jugador de Municipal y de la Selección Nacional de Guatemala, antes de dar un paso importante al futbol europeo, sudamericano y por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, lugar donde logró llevar de la mano y sus goles al primer título de liga a Los Angeles Galaxy.

En Estados Unidos, Carlos Ruiz vivió su mejor época, donde recibió una serie de distinciones a lo largo del tiempo que defendió no solo la camisola de LA Galaxy, sino también en Dallas.

Asimismo, Ruiz es el máximo goleador de la Selección Nacional de Guatemala, y ostentó por muchos años el récord de máximo goleador en las eliminatorias mundialistas de la FIFA, hasta que llegó Cristiano Ronaldo a quitarle esa marca.

Se cumplen 27 años del primer gol de Carlos Ruiz con Selección Nacional

El “Pescado” Ruiz anotó su primer gol con la “Bicolor” durante la Copa de Naciones de la Uncaf en 1999 cuando se enfrentó a El Salvador.

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