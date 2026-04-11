El Bayern Múnich impone nuevo récord en la Bundesliga

El Bayern Múnich atraviesa una de las temporadas más imponentes de su historia reciente, consolidándose como el dominador absoluto de la Bundesliga. A la espera del decisivo duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA frente al Real Madrid en el Allianz Arena, el conjunto bávaro ya ha dejado prácticamente sentenciado el campeonato doméstico. Su contundente victoria por 0-5 en la última jornada no solo reafirma su superioridad, sino que además marca un hito histórico: 105 goles en una sola temporada liguera, un registro que supera una marca vigente desde hace más de medio siglo.
El partido comenzó con protagonismo para Jamal Musiala, quien abrió el marcador con un certero cabezazo que igualaba el antiguo récord goleador. A partir de ahí, el Bayern desplegó su habitual fútbol ofensivo, combinando precisión y velocidad. En la segunda mitad, Leon Goretzka firmó el tanto que rompía definitivamente la histórica cifra, mientras que Michael Olise amplió la ventaja apenas instantes después. El equipo no se detuvo: Nico Jackson y Raphaël Guerreiro sellaron una goleada que refleja la ambición sin límites del líder.
Bayern Múnich, dominador absoluto de la Bundesliga
A pesar del abultado resultado, el técnico optó por una alineación con múltiples rotaciones, reservando a figuras clave como Harry Kane, Aleksandar Pavlović y Dayot Upamecano. Esta decisión evidencia la profundidad de plantilla con la que cuenta el Bayern, capaz de mantener un nivel altísimo incluso con jugadores habituales en el banquillo. Futbolistas como Serge Gnabry, ausente por molestias, o los ingresados desde el banquillo, como Luis Díaz y Josip Stanišić, refuerzan la idea de un grupo sólido y versátil.
Solo algunos pilares como Manuel Neuer, Joshua Kimmich y Konrad Laimer repitieron titularidad, manteniendo el equilibrio en el esquema. La mezcla entre experiencia y juventud ha sido una de las claves del éxito de este Bayern, que ha sabido gestionar los momentos de presión sin perder eficacia. Incluso en la primera mitad, cuando el marcador era ajustado, el equipo mostró control y madurez, generando ocasiones constantes y minimizando los riesgos defensivos.
Con doce puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund y solo quince por disputarse, el título parece cuestión de tiempo. Sin embargo, la mirada del Bayern está puesta más allá del ámbito local. El desafío europeo ante el Real Madrid será la verdadera prueba de fuego para un equipo que ya ha hecho historia en Alemania. Con un ataque demoledor y una plantilla profunda, el Bayern Múnich no solo aspira a conquistar la Bundesliga, sino también a reinar en Europa una vez más.