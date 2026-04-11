 Resultado Barcelona vs. Espanyol - Jornada 31 LaLiga
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Barcelona gana el derbi catalán y acaricia el título de liga

Con su triunfo ante el RCD Espanyol (4-1), el FC Barcelona se distancia a nueve puntos del Real Madrid y deja LaLiga casi definida.

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Celebración del Barcelona ante el Espanyol - EFE
Celebración del Barcelona ante el Espanyol / FOTO: Agencia EFE

El FC Barcelona dio un paso firme hacia el título de LaLiga tras imponerse con autoridad 4-1 al RCD Espanyol en el Spotify Camp Nou, en duelo correspondiente a la jornada 31. El conjunto azulgrana mostró contundencia desde los primeros minutos y supo gestionar el partido con inteligencia para quedarse con tres puntos clave que lo acercan cada vez más al campeonato.

El marcador se abrió temprano gracias a Ferran Torres, quien al minuto 9 conectó de cabeza un preciso tiro de esquina para poner el 1-0. El propio delantero español volvió a hacerse presente al 25, culminando una brillante asistencia de tres dedos de Lamine Yamal, una de las figuras del encuentro. El dominio culé fue evidente durante la primera mitad, con un juego dinámico y eficaz que dejó sin respuestas al rival.

Barcelona cerca de ser campeón de LaLiga

En la segunda parte, el Espanyol reaccionó brevemente con el tanto de Pol Lozano al minuto 56, tras aprovechar un rechace defectuoso en el área y vencer con potencia al guardameta Joan García. Sin embargo, cualquier intento de remontada fue sofocado en los minutos finales.

Primero, Lamine Yamal apareció al 87 tras capitalizar un error en la salida de Marko Dmitrovic, y luego Marcus Rashford sentenció el 4-1 al 89 con una definición tras un centro preciso de Frenkie de Jong, quien manejó el ritmo del partido con gran criterio.

Con esta victoria, el Barcelona alcanza los 79 puntos y amplía a nueve unidades su ventaja sobre el Real Madrid, a falta de siete jornadas para el cierre del torneo, lo que deja el título prácticamente al alcance. No obstante, el equipo ya cambia de enfoque, ya que este martes afrontará un desafío crucial por los cuartos de final de vuelta de la UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid, con la presión de revertir el 0-2 sufrido en la ida y mantener vivas sus aspiraciones europeas.

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Celebración del Barcelona ante el Espanyol - Agencia EFE
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