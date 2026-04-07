Jugadores de LaLiga ganan batalla legal contra Javier Tebas

La reciente resolución de la Audiencia Nacional ha supuesto un respaldo significativo para los futbolistas de la Primera División española en su disputa legal contra LaLiga. El tribunal rechazó declarar ilegales los paros simbólicos de aproximadamente 15 segundos realizados al inicio de los partidos de la novena jornada de LaLiga EA Sports. Esta decisión representa una victoria importante para los jugadores, quienes defendían su derecho a manifestarse ante decisiones que consideraban tomadas sin la debida transparencia ni consulta.
El conflicto se originó a raíz de la propuesta de disputar el partido entre Villarreal y Barcelona en Miami, una iniciativa que finalmente fue cancelada. Los futbolistas, respaldados por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), optaron por realizar estos breves paros como forma de protesta. La patronal, sin embargo, interpretó esta acción como una huelga ilegal que habría generado pérdidas económicas millonarias, estimadas en 8,7 millones de euros.
LaLiga pierde en los despachos
No obstante, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional determinó que estos paros carecieron de impacto real en el desarrollo de los encuentros. En su sentencia, el tribunal subrayó que la duración mínima de la protesta y su nula trascendencia en el transcurso de los partidos impiden calificarla como huelga. Más bien, la consideró una manifestación legítima del derecho a la libertad de expresión, vinculada también al ejercicio de la libertad sindical.
Asimismo, el fallo reconoce que la motivación de los jugadores fue clara: expresar su descontento ante la falta de información, diálogo y coherencia por parte de LaLiga respecto a la posible internacionalización de la competición. Según la resolución, los intentos de comunicación entre el sindicato y la patronal no lograron satisfacer las demandas de los futbolistas, quienes se sintieron excluidos de una decisión que les afectaba directamente.
Por otro lado, el tribunal también descartó que la cancelación del partido en Miami pudiera atribuirse exclusivamente a la protesta de los jugadores. Incluso señaló que LaLiga habría tratado de minimizar el impacto del gesto al superponerlo con un mensaje institucional de apoyo a la paz durante las retransmisiones. Aunque la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, este fallo marca un precedente relevante en la defensa de los derechos de los futbolistas dentro del marco laboral y deportivo español.